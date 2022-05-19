Эммануэль Бакри: "Медицинские данные запечатаны в "пузыри"

ЕС запускает Европейское пространство данных о здоровье - уникальную платформу, призванную обеспечить пациентам непрерывность лечения и снабдить исследователей большими данными. Как гарантировать безопасность этой информации?

Слово - директору парижского хаба данных о здоровье Эммануэлю Бакри.

"Говоря о медицинских данных, мы всегда думаем о безопасности, потому что это конфиденциальная информация. Когда вы обрабатываете ее на носителе, к примеру, оцифровываете, риск есть всегда, полностью свести его на нет невозможно. Единственный способ минимизировать проблемы - это обеспечить эффективное регулирование, с которым возможен быстрый доступ к данным в условиях высочайшей безопасности.

Как на практике работает наш центр? Мы внедрили несколько систем безопасности. В Health Data Hub мы ни на одном этапе работы не имеем доступа к данным, по которым можно идентифицировать стоящего за ними человека.

Наши компьютеры находятся во Франции, но все данные, поступающие на платформу, шифруются (таковы европейские стандарты). Мы кодируем информацию по аналогии, скажем, с паролями на интернет-сайтах. Однако обеспечиваем гораздо более высокий уровень защиты.

В рамках каждого исследовательского проекта, увязанного с нашей платформой, ученые получают доступ к защитным пузырям, в которые упакована информация. Это пузыри полностью изолированы друг от друга, абсолютно независимы, а хранящиеся там данные фигурируют под псевдонимами.

Нет технической возможности вывести информацию за пределы пузыря, одновременно напомню, что попытки идентифицировать человека, чьи данные попали в базу, караются законом".