Большие данные помогут европейцам дольше жить

Прирост населения, его старение определяют задачи сектора здоровья сегодняшнего и завтрашнего дня. Они решаются с применением искусственного интеллекта и новых знаний о работе с большими данными. Страны ЕС работают в этой области рука об руку: нынешней весной они запустили проект развития Европейского пространства данных о здоровье. Его элементы будут постепенно внедряться в ближайшие годы.

Речь идет о взаимосвязанной базе данных о здоровье. Она призвана упростить доступ к медицинской информации о пациентах и гарантировать непрерывность лечения от страны к стране. Сбор данных начинается при посещении человеком семейного врача или больницы. Следующий шаг – включение индивидуальных параметров в исследовательскую базу для разработки инновационных вариантов лечения, реабилитации, ухода.

"Пузыри" на замке

Парижский хаб данных о здоровье, один из самых передовых в Европе. Его сотрудники разработали и внедрили платформу, открывающую доступ к большим данным врачам и ученым.

Сесиль Розо занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. "ИИ позволяет совершить переход от лечения уже заболевшего пациента к предупреждению, снижению риска госпитализации. Иными словами речь идет о начале эры превентивной медицины", - рассказывает она.

Речь идет о сведении воедино медицинской информации из разных стран и на разных языках. А значит, ученым необходимо привести их к общему знаменателю На помощь приходят современные коды. Это - сфера компетенции Лорьен Бенда. Она уточняет: "Первым шагом станет разработка общей модели данных. В качестве второго шага мы займемся созданием единого словаря. Страны-участницы должны договориться, как будут записывать информацию, например, по формуле "подлежащее – сказуемое - дополнение", или же "подлежащее – дополнение -сказуемое".

Создание каналов обмена между национальными базами данных здравоохранения - одна из главных задач участников европейского проекта.

Такой обмен требует гарантий высокого уровня безопасности. В парижском центре готовы их дать, рассказывает его научный директор Эммануэль Бакри: "У нас невозможно получить доступ к данным, подлежащим прямой идентификации. Работая над проектом, мы имеем право открыть защищенный пузырь с информацией. Уточню, что такие защитные пузыри герметичны, не связаны друг с другом, им присвоены псевдонимы. Вывести данные из такого пузыря технически невозможно".

Как раздать данные?

Финляндия предлагает еще один пример успешного управления медицинскими данными. В стране работает Findata, агенство по управлению информацией в социальном секторе и здравоохранении. Оно дает рекомендации по использованию данных в науке и следит за обеспечением их эффективной защиты.

Йоханна Сеппянен, директор, Findata, рассказывает: "Мы выдаем разрешения на использование медицинских данных для научных исследований, в преподавательской сфере, для разработки инноваций, формирования стратегий в интересах общества. У нас есть контактный пункт, где вы можете задать вопросы о качестве собранных данных, об их доступности, тарифах, обо всем, что вам нужно при планировании исследований".

В сентябре в ЕС запустят пилотную версию Пространства данных о здоровье. В рамках проекта планируется пристальное наблюдать за транснациональным обменом информацией, касающейся онкологических и редких болезней.