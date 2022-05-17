Болезненная менструация: испанки получат оплачиваемый больничный

Правительство Испании дает зеленый свет законопроекту, революционному для стран ЕС. Документ в том числе, включает положение о предоставлении больничного для женщин, которые испытывают сильные боли во время менструации. Бюллетень, как предусматривается, должен предоставлять врач. Расходы покроет система социального страхования.

Андреа: "Все, конечно, зависит от рода деятельности. Если вам нужно много двигаться, вставать, садиться, то вы просто не в состоянии порой это делать. Иногда и работать не можете. Тогда, какой выход? У женщин такое происходит каждый месяц. Кровотечений не избежать. Вы в итоге работаете на обезболивающих и противовоспалительных средствах. Иначе не получается. Так что, инициатива хорошая. А предложить такой законопроект надо было еще раньше".

"Женский больничный" вызвал дискуссии как обществе, так и правительстве. Между тем около 15% женщин в какой-то момент во время менструации испытывают невыносимую боль.

Ванесса: "Женщины - это, если хотите, почти половина населения. Власти в их отношении идут на какие-то шаги. Подобное было и с декретным отпуском. Критика и тогда была, мол женщин (детородного возраста) меньше брали на работу. Но, если мы не будем предпринимать пусть даже такие маленькие шаги, мы не сможем двигаться вперед. Думаю, наше общество развивается и законодательство тоже".

Изабелла: "Нам необходимо просвещать и население, и руководство компаний с тем, чтобы они были более чувствительны к этому вопросу".

Больничный в связи с болезненной менструацией - часть широкого пакета мер по охране репродуктивного здоровья женщин. В закон об абортах внесена поправка, позволяющая девушкам с 16 лет принимать решение о прерывании беременности без согласия родителей или опекунов.

Некоторые министры требовали снизить НДС на товары женской гигиены. Однако в окончательном проекте, как сообщают местные СМИ, об этом не упоминается.