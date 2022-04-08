Дубай в 11-й раз собрал инвесторов со всего мира

Инвестиции в инновации

Дубайский ежегодный инвестиционный форум проводится по инициативе министерства экономики Объединенных Арабских Эмиратов для обсуждения международной инвестиционной политики и экономического роста. Организаторы форума стараются стимулировать положительные перемены, создавая новые возможности для инвестиций. 11 инвестиционный форум открыл министр экономики ОАЭ Абдуллах бин Тук аль-Марри:

«Я очень рад приветствовать всех на ежегодном инвестиционном форуме 2022 г., специально организованном министерством экономики для глобального диалога по ключевым вопросам, касающимся инвестиций, передвижения и тенденций, способствующих умному и инклюзивному глобальному росту».

Тема этого года — инвестиции в инновации, создающие более экологичное будущее. По словам председателя организационного комитета Дауда Аш-Шезави, этому служат прямые иностранные инвестиции, портфельные инвестиции, средние и малые предприятия, стартапы и муниципалитеты:

«Мы хотим, чтобы страны продвигали прямые инвестиции и своих предпринимателей. Этому помогает наш форум. Здесь правительства встречают с инвесторами, предприниматели встречаются с инвесторами и венчурными капиталистами. Контакты становятся более интенсивными».

Свыше 174 стран приняли участие в трехдневном форуме, который собрался в стенах Дубайского выставочного центра на выставке Expo 2020. На панельной дискуссии, посвященной вопросам устойчивого развития, выступила директор Европейского банка реконструкции и развития Ана Драшкович:

«Интересная новость для бизнеса — это то, что экологические стандарты больше его не обременяют. Наоборот, они создают великолепные бизнес-возможности. Это совершенно новый тип активов, к которому все должны присмотреться. Мы уже хорошо знаем этот регион и хотим еще лучше его узнать. Мы хотим поддержать масштабный переток капитала инвестиций в другие страны, в которых мы действуем».

Кроме привлечения инвестиций на форуме обсудили годовой план поддержки молодых предпринимателей и развития городов будущего. Организаторы сообщили, что в ходе работы форума, бизнесмены выразили энтузиазм относительно приобретения и освоения новых технологий необходимых для дальнейшего развития.

Ирландский туризм покоряет новые рынки

В ОАЭ проживают тысячи ирландских экспатов. Торговля между двумя странами увеличивается. Экспорт из Ирландии в Эмираты вырос на 12% в 2020 г. А сейчас после снятия ковидных ограничений в Ирландии ожидается и возвращение туристов из этой страны. Euronews пообщался с главой агентства Tourism Ireland Найялом Гиббонсом, который рассказал о причинах отличных отношений между Ирландией и ОАЭ:

«Эти отношения уже насчитываю десятилетия. В 1970-е гг. сюда прибыли крупные ирландские бизнесмены такие как Колм МакЛафлин из Dubai Duty Free и Джералд Лолесс из Jumeirah Group. Вплоть до нашего времени они продолжают сюда приезжать. Здесь появилась многочисленная ирландская община. Более десяти лет назад мы поняли, что пора открыть здесь отделение Tourism Ireland. Оно начало действовать и приносит результаты. Связи с Эмиратами стали интенсивнее. Мы видим, что всё больше людей из региона приезжают в Ирландию. Для туризма это хорошая новость».

Ирландия, чей туристический бизнес долгое время практически целиком зависел от британцев, постепенно расширяет свою географию. Поэтому 10 лет назад было принято решение от открытие отдела агентства Tourism Ireland в ОАЭ:

«Это важная часть мира часть мира, — говорит Найял. — Авиакомпания «Эмираты» летает в 200 аэропортов мира и «Этихад» тоже. Поэтому место открывает нам много направлений. На такие рынки как Индия, Китай, Австралия, Новая Зеландия. Ковид очень сильно отразился на туризме, но сейчас он возвращается в норму».

Дорогой эксперимент с автономным электропитанием

На форуме много говорилось о решении проблем инноваций и экологии на уровне правительств. Но многие частные лица ищут собственные решения. В Австралии снабжением водой и электричеством занимаются муниципалитеты и частные компании. Но многие люди отключаются от сети, чтобы стать самодостаточными.

25 лет назад Майкл Моббс отключил свой дом от городского снабжения: «Я сделал это по двум причинам. Первое: ребячество. Мне сказали, что ничего не получится. А мне как ребенку хотелось, чтоб получилось. А второе: у меня было чувство, что нужно как можно бережнее относиться к Земле».

Дождевая вода проходит через фильтры, трубы и попадает в бак. Когда в ней возникает необходимость, она стерилизуется с помощью ультрафиолетовой лампы, убивающей вирусы и патогены.

По словам профессора Алехандро Монотойи из Сиднейского университета, повторное использование приобретает большую важность из-за недостатка чистой воды в некоторых районах: «Изменение климата влияет на водоснабжение. Мы скоро окажемся в ситуации, когда в доступе к чистой воде будет нуждаться всё больше людей».

В 1996 г. Майкл Моббс установил 18 солнечных панелей на крыше, а затем добавил еще 12. Их суммарная мощность достигла 3,5 кВт. В 2015 г. Майкл Моббс пошел еще дальше и отключил свой дом от электросети. Это имеет смысл с точки зрения экологии, но может дорого стоить.

Профессор Грегор Вербик из Сиднейского университета сравнил два подхода: полную самодостаточность с частичной, при которой у человека установлена солнечная панель и, например, аккумулятор в гараже, но он всё ещё подключен к сети для надежности. Он пришел к выводу, что полная автономность обходится гораздо дороже. По его словам, будущее электричества связано с возобновляемыми источниками. Но это значит, что изменится характер потребления и плата.