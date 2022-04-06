Ослабит ли ЕС бюджетные правила?

ЕС пересматривает свои правила в отношении государственных расходов, долга и инвестиций. Это скажется на том, как экономика Евросоюза будет развиваться дальше. Нынешние правила были сформулированы в эпоху Маастрихтского договора: правительства обязаны следить, чтобы дефицит бюджета не превышал 3%, а государственный долг — 60% ВВП. Во время пандемии действие этих правил было приостановлено, чтобы позволить правительствам тратить больше бюджетных денег. А как теперь на этих правилах скажется война на Украине?

Министры финансов Нидерландов и Испании Сигрид Каг и Надя Кальвиньо призывают провести реформу, которая бы открыла возможности для государственных инвестиций в зелёный и цифровой переход. Министры обнародовали свою заявление 4 апреля во время встречи министров финансов Еврозоны в Люксембурге.

Ранее Европейская комиссия опубликовала обзор экономической политики и мнений, высказанных профсоюзами, учёными, центральными банками, национальными парламентами и министрами финансов стран ЕС. На этой основе в этом году будут подготовлены новые рекомендации. Пересмотр правил направлен на то, чтобы найти способ сохранить стабильность государственных финансов, в то же время стимулируя зелёные инвестиции.

Бельгия готовится к большим расходам

Город Вервье в Валлонии сильно пострадал прошлым летом от последствий изменения климата, когда река Вездра вышла из берегов. Восстановление и модернизация только общественных зданий обойдется, по предварительным подсчетам, в 45 млн евро. Это серьезная нагрузка для местного бюджета.

«Климатологи предсказывают новые наводнения, лет через 10-15, — говорит глава города Мюриэль Тарнион. — Они также прогнозируют жару. Это нужно учитывать при реставрации зданий. Но такая перестройка будет стоить дорого. А у нас ограниченные заёмные возможности. Мы имеем право занять не больше 125 евро на жителя».

К тратам на приспособление к меняющемуся климату, нужно также добавить расходы на сокращение углеродных выбросов.В общей сложности, по подсчетам Еврокомиссии, каждый год до 2030 г. государства и частные компании должны будут тратить 392 млрд евро. В значительной степени — в производство энергии.

«В солнечной энергетике мы хотим перейти от производства 165 ГВатт в настоящее время — этого хватает для 50 млн семей в Европе — к 1 ТВатту, — рассказывает глава компании SOLARPOWER EUROPE Вальбурга Хеметсбергер. — Это эквивалентно 170 млрд кубометров газа. Это практически равно всему импорту из России. Многое могут дать частные инвестиции, но, конечно, государства ЕС тоже должны сыграть свою роль».

Такие колоссальные расходы ставят некоторые государства ЕС перед тяжелым выбором. Долг Бельгии уже составляет 111% ее ВВП. Но всё больше голосов звучат в пользу повышения пределов государственного долга. Особенно в связи с тем, что́ называется двойным переходом: цифровым и климатическим. Эти правила уже отодвигали в сторону в 2020 г. из-за пандемии. Нужно ли их восстанавливать в прежнем виде после кризиса?

Зелёные просят смягчить бюджетные ограничения на новые расходы

Координатор по вопросам фискальной политики в организации Climate Action Network Europe Изабель Браше считает, что их нужно изменить: «Проблема пока не наступила, но она приближается, потому что эти правила снова вступят в силу. Ожидается, что изменение климата скажется на производительности экономики. Не будет никакого контроля над уровнем задолженности, если мы не будем сейчас бороться с изменением климата. Профсоюзы говорят, что на мертвой планете не будет рабочих мест. А я бы хотела добавить, что на мертвой планете не будет и контроля над уровнем задолженности. Вот поэтому нам нужно поменять фискальные правила ЕС, ограничивающие государственные расходы».

Необходимость приспосабливаться к повышению стоимости энергии, вызванной антироссийскими санкциями, также может подтолкнуть ЕС к изменению финансовой политики. Мы поговорили на эту тему с еврокомиссаром по экономике Паоло Джентилони.

— Пересмотр фискальной политики давно назрел. Затем случилась пандемия и российская агрессия на Украине. Как это отразится на фискальных правилах? Будут ли переписаны два главных правил: 3% и 60%?

— Я не уверен, что это наша основная цель сейчас. Мы все знаем, что этот порог был установлен 25 лет назад. Сейчас у нас средний уровень задолженности в Еврозоне — около 100% ВВП. Я считаю, что мы должны пересматривать наши правила так, чтобы произошло постепенное сокращение долга, и чтобы мы могли делать необходимые инвестиции. Вот это — более важная проблема, чем изменение порога, потому что для этого нужно будет менять договоры, проводить референдумы. Это непростая задача для такого сложного времени.

— Мы уже должны инвестировать огромные средства на осуществление климатических целей. А теперь еще нужно срочно сокращать зависимость от энергоносителей из России. Как это отразится на будущей фискальной политике?

— Из предыдущего кризиса мы извлекли очевидный урок. Тогда мы слишком быстро ужесточили бюджетные правила и постепенно сократили государственные расходы. В нынешней ситуации делать так ни в коем случае нельзя. Мы обязались совершить климатический и цифровой переход. А также, как вы сказали, получить энергетическую независимость от России. У нас есть общеевропейская оборонительная программа. Поэтому наши правила должны контролировать уровень задолженности, но в то же время позволять осуществлять государственные инвестиции. Во время этого ужасного пандемического кризиса и войны мы осознали, что нуждаемся в единстве. Нам нужна более сильная Европа. А для того, что ее усилить, нужно больше координации. Конечно, на основании фискальных правил.