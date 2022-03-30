Южная Африка зовёт иностранных инвесторов

Южная Африка договорилась об инвестициях на общую сумму в 20 млрд долларов на конференции инвесторов, которая прошла в этом году в Йоханнесбурге. Сама индустриализированная страна Африки в ближайшие годы вложит в экономику 100 млрд долларов. Сделать ЮАР одним из самых привлекательных мест для иностранных инвестиций — одна из главных целей реформ, которые проводит президент страны Сирил Рамафоса:

«Прошло почти четыре года с тех пор, как мы запустили программу привлечения 1 трлн 200 млрд рэндов на протяжении пяти лет. Несмотря на пандемию, ко времени проведения 3-ей южноафриканской конференции в 2020 г. мы уже привлекли 774 млрд рэндов в виде инвестиционных обязательств».

Одна из самых привлекательных отраслей экономики — энергетика. Страны Большой семерки заявили, что они выделят 8,5 млрд долларов для того, чтобы ЮАР отказалась от угля. Одни из крупнейших инвесторов в Южной Африке — Африканский банк развития, который собирается вложить 400 млн долларов в энергетический переход в этой стране.

Горнодобывающая промышленность отвечает за главные статьи экспорта и создает наибольшее количество рабочих мест. Уверенность инвесторов в эту отрасль поддерживает рост спроса на сырье. Об этом можно судить по тому, что из 770 млрд рэндов, которые Южная Африка привлекла от инвесторов 150 млрд, — комментирует сотрудник компании EXXARO Мзила Мтхенджане, — приходится на горнодобывающую промышленность.

Ожидается, что почти все отрасли экономики преодолеют последствия пандемии и перейдут к росту. Южная Африка входит в БРИКС, к которому также принадлежат такие крупные экономики как Китай и Индия. Качественные дороги и портовая инфраструктура обеспечивают бесперебойность поставок и помогают экспортерам без труда выходить на международный рынок. В ЮАР растет средний класс. Страна играет ключевую роль в Африканской континентальной зоне свободной торговли — крупнейшей зоне свободной торговли в мире.

Тем временем французские инвесторы объявили о намерении инвестировать 2 млрд долларов в здравоохранение, туризм, розничную торговлю, в обрабатывающую и пищевую промышленность. По словам главы компании SAINT-GOBAIN AFRICA Жан-Клода Лассера, Франция присутствует в Южной Африке уже много лет: «Здесь работают 400 французских компаний, на которых заняты 65 тыс. человек. Мы работаем сразу в нескольких отраслях экономики. В 2019 г. французские компании обязались инвестировать 20 млрд рэндов».

Южная Африка также намерена стать африканским центром по производству вакцин и крупнейшим производителем лекарств. Многие крупные производители лекарств используют преимущества этой страны и открывают здесь заводы.

«Фармацевтическая компания Aspen одной из первых обязалась на инвестиционной конференции 2018 г. инвестировать 4 млрд 300 млн рэндов, — рассказывает одни из ее руководителей Ставрос Николау. — Эти инвестиции позволили нам еще больше расширить наше производство стерильной продукции. Наш завод в Восточно-Капской провинции предлагает свою продукцию всему миру».

Южно-Африканская инвестиционная конференция призвана оживить самую развитую экономику Африки после нескольких лет экономического спада и стагнации.