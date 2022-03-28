Экспо-2020 в Дубае: ДРК зовёт иностранных инвесторов

В Дубае прошел экономический форум ОАЭ-ДРК, в котором приняли участие члены правительства двух стран. Министр внешней торговли Демократической республики Конго Жан-Люсьян Бусса Тонгба обратил внимание на экономическую пользу, которую может принести расширение торговых и деловых связей с этой страной:

«У нашей страны огромный потенциал, но он еще не до конца раскрыт. Не все возможности используются. Вот почему мы берем пример с Объединенных Арабских Эмиратов».

Празднование национального дня Демократической республики Конго на всемирной выставке Dubai Expo 2020 привлекло большое количество гостей. С приветственной речью к ним обратился президент ДРК Феликс Чисекеди:

«Мы хотели показать Демократическую республику Конго и ее достижения здесь в Дубае, потому что мы знаем, что это место встреч и что здесь на вставке можно отразить нашу страну как в зеркале со всеми теми вызовами, достижениями и решениями, которые есть в мире».

Демократическая республика Конго — вторая по количеству жителей страна Африки. Здесь проживает 80 млн человек.

Хотя эта страна славится своей добывающей промышленностью, большое внимание уделялось сельскому хозяйству и цифровой инфраструктуре. ДРК импортирует большинство продуктов широкого потребления. Несмотря на то, что у нее есть 80 млн га земли, обрабатывается только 10% территории.

По словам Антони Нкинзо, управляющего директора Национального агентства ДРК по привлечению инвестиций, ДРК намерена диверсифицировать направления капиталовложений: «У нас есть шахты, конечно, но сельское хозяйство важнее. У нас есть энергетика, инфраструктура и начинает появляться кое-что еще. Я имею в виду новые информационные цифровые технологии. У нас есть туризм и, разумеется, образование и здравоохранение. Все эти отрасли позволяют нашей стране развиваться».

Не менее торговли и промышленности, важны культура и традиции этой страны. Суперзвезда рэпа GIMS придает современное звучание традиционной конголезской музыке. Он принял участие в концерте, посвященном национальному дню ДРК, который прошел на Экспо-2020. По словам министра ДРК по связям с общественностью и СМИ Патрика Муйяйя, GIMS объединяет городскую музыку Франции и Европы с музыкой Конго, откуда происходит его отец: «Он, по сути, посол нашей культуры. Очень хорошо, что он показал всему миру, что под конголезскую музыку могут танцевать и арабы, и западные люди».