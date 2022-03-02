Помогут ли технологии достичь гендерного равенства?

Женщины стоят во главе таких могущественных организаций как Европейская комиссия, Европейский центральный банк, министерство финансов США и Всемирная торговая организация. А это значит, что они могут исполнять властные функции не хуже мужчин. Один из способов продвижения женщин в верхние эшелоны власти — расширение их участия в тех секторах экономики, в которых до сих пор доминировали мужчины.

Пробивая стеклянный потолок

В Европе привлечением молодых женщин на работу в сфере науки, технологий, инженерного дела и математики занимается организация Stemettes. Ее возглавляет писательница и предпринимательница Анн-Мари Имафидон, математик по образованию. В 2020 г. она была названа самой влиятельной женщиной Великобритании в сфере технологий.

Самое главное, что нужно менять, — считает д-р Имафидон, — это социальные нормы. Наука и технологии — это та сфера, занятость в которой хорошо оплачивается, на самом разном уровне. Поэтому недостаточное количество женщин в этой области мешает нам подойти ближе к равенству в оплате труда. Для этого нужно менять общество в целом, менять его подход, социальные нормы должны эволюционировать, в результате чего изменится и наше поведение.

Технологии, защищающие женщин

В Британии растет запрос на идеи, как обезопасить себя на улицах. В ответ женщины предлагают инновационные, основанные на последних технологиях, решения для самозащиты. Эмма Кэй — создательница приложения WalkSafe, самого популярного в Британии приложения, связанного с личной безопасностью. По словам этого бывшего косметолога, скоро это приложение станет доступно во всей Европе и США. По ее словам, уникальность приложения состоит в том, чтооно использует полицейские данные о криминальной обстановке. WalkSafe собрал 100 тыс. долларов на первом этапе привлечения венчурного капитала, что́ позволило сделать приложение бесплатным и общедоступным. Сейчас фирма приступила к второму этапу привлечения средств.

Ута де Вэр разработала приложение One Scream, которое помогает людям быстро принимать решения в случае опасности. Приложение запускается с помощью голосовой команды. Достаточно просто громко вскрикнуть от испуга или прошептать ключевое слово, чтобы приложение отправило сигнал SOS в специальную базу данных. Приложение One Scream недавно открыло платную подписку и пытается найти инвесторов при помощи американского стартап-акселератора. Хотя критики поспешили указать на то, что технологии не могут разрешить все проблемы с безопасностью, рост числа скачиваний этого приложения говорит о том, что оно всё-таки помогает женщинам чувствовать себя в безопасности на улицах.

Гендерное неравенство в финансировании

Но другим женским стартапам найти финансирование оказалось непросто. Несмотря на усилия и кампании в этом направлении, только 2% венчурного капитала достаются стартапам, возглавляемых женщинами. И это несмотря на исследования, доказывающие, что равенство полов способствует росту доходов.

Мария Велисарис — одна из основательниц компании SteelSky Ventures. В этом венчурной фонде работают только женщины, и он оказывает поддержку компаниям, занимающимся вопросами женского здравоохранения.

Среди венчурных капиталистов только 12% — женщины, — говорит Мария. И мы не можем финансировать все женские медицинские компании. Существующие направления финансирования отражают уже сложившуюся ситуацию на рынке. Но если среди людей, располагающих капиталом, будет больше разнообразия, то и тип компаний, получающих финансирование, тоже изменится. Я думаю, что успех будет порождать новые достижения. Поэтому, на мой взгляд, 2022 г. станет важной вехой в развитии женского здравоохранения.

Несмотря на недовольство Урсулы фон дер Ляйен, председателя Европейской комиссии, тем, насколько затянулось обсуждение новых правил относительно женщин на управляющих должностях, число женщин во главе влиятельных организаций в Европе увеличивается.

Норвегия в 2008 г. стала первой страной, которая ввела квоты на число женщин в руководстве.

Больше всего женщин в руководстве крупнейших компаний в настоящее время наблюдается во Франции — 45%.

По данным журнала Harvard Business Review, женская экономика производит каждый год в масштабах всего мира 15 трлн долларов. Женщины продолжают быть основным двигателем потребительского спроса, несмотря на то что пандемия потеснила их на рынке труда.

Но данные, собранные ООН, говорят о том, что женщины мира в среднем получают только 77 центов на каждый доллар, заработанный мужчиной. Несмотря на все усилия, ООН прогнозирует, что равная оплата не будет достигнута до 2069 г.

Очевидно, что предстоит еще много работы, прежде чем женщины смогут пробить стеклянный потолок во всех сферах экономики. Пандемия, видимо, задержала движение к гендерному равенству. Но это только подталкивает правительства и организации усилить меры по повышению роли женщин, чтобы достичь большей справедливости. И чем больше женщин оказывается во власти, тем более решительными они становятся, тем больше пользы для всех для нас.