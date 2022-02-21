ЕС-АС: саммит, настроивший на более тесное партнерство

Брайан Картер, Euronews:"После двух дней напряженных дискуссий саммит между ЕС и Африканским союзом завершился на позитивной ноте. Лидеры говорят о возобновлении партнерства, было объявлено о крупных инвестициях. Однако то, какое конкретное влияние этот саммит окажет на людей в Европе и в Африке, покажет время".

Совместное видение периода до 2030 года, основанное на взаимном уважении и равенстве - такова цель 70 дипломатических делегаций, собравшихся в Брюсселе. По мнению главы Африканского союза, это требует фундаментальных изменений в отношениях между Африкой и Европой.

Маки Салл, президент Сенегала и председатель Африканского союза: "Мы должны придать новый смысл евро-африканским отношениям, базирующимся на истинном видении партнерства, а не просто на отношениях, основанных на помощи".

Это стремление разделяет и глава Еврокомиссии, которая объявила о крупном инвестиционном плане для Африки на ближайшие 7 лет.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:"Первым региональным планом в рамках нашей большой инвестиционной стратегии "Глобальные ворота" является план "Африка-Европа" с объемом инвестиций более 150 миллиардов евро".

Как будут мобилизованы эти средства, пока неясно, но Брюссель утверждает, что они помогут финансировать "зеленый" переход, рабочие места и образование.

Другая крупная область инвестиций - цифровой сектор. Только 25% населения Африки подключено к интернету, поэтому правительства многих стран, в том числе Демократической Республики Конго, уже устраняют препятствия, стоящие на пути цифровой экономики.

Дезире Кашмир Эберанде Колонжеле, министр цифровой экономики ДРК: "У нас есть проблема, мы должны обязательно регулировать цифровую деятельность на континенте. Это означает наличие четких правил, определяющих условия доступа. Вторая проблема - это проблема, касающаяся контента. Мы должны быть уверены, что приложения, которые будут разработаны в цифровом секторе, будут отвечать потребностям людей".

Для достижения этого цифрового будущего ДРК планирует сотрудничать в области международного налога на технологических гигантов и установить справедливую торговую практику со своими партнерами.

Самира Рафаэла, депутат Европейского парламента (Нидерланды): "В Африке много человеческого капитала, там живет молодежь, есть женщины-предприниматели, женщины сильны в африканской экономике, когда речь идет об инновациях и технологиях. И ЕС должен быть торговым партнером для континента".

В Брюсселе министр финансов Демократической Республики Конго подписал соглашение с консалтинговой фирмой и французским агентством развития. В рамках этой сделки 600 тысяч евро будут выделены на разработку национального плана развития цифровой инфраструктуры.

Реми Риу, генеральный директор Французского агентства развития: "Это делается для того, чтобы определить политику, определить рамки, в которых будут осуществляться государственные инвестиции, а это могут быть и инвестиции Французского агентства развития или других участников, в первую очередь, частные инвестиции, чтобы они могли быть использованы должным образом".

По мнению конголезского правительства, этот цифровой переход принесет пользу нескольким секторам, в частности, сельскому хозяйству, которое является жизненно важным для экономики страны.

Николя Казади, министр финансов ДРК:"Амбиции правительства заключаются в том, чтобы изменить ситуацию, сделать так, чтобы сельское хозяйство и агропромышленность вернулись на свое место, и для этого необходимо, чтобы сельхозпроизводители, мелкие или крупные, использовали современные методы и средства для повышения продуктивности".

Создание устойчивых агропродовольственных систем - одна из главных задач во многих частях Африки. Другой насущной проблемой, тесно взаимосвязанной с сельским хозяйством, является изменение климата. И благодаря своей богатой экосистеме ДРК может играть ведущую роль в этой глобальной борьбе.

Жан-Мишель Сама Луконде, премьер-министр ДРК:"Мы знаем, что у нас есть потенциал, по крайней мере природный, который отвечает этим угрозам и задачам по удержанию климатических изменений в пределах 1,5 градусов".

В то время как Европа и Африка согласны с необходимостью совместной борьбы с глобальным потеплением, по другой важной теме они пока не нашли общего языка - это ковид-19. Только 11% африканского населения полностью привито от коронавируса.

Африканские лидеры обвиняют европейцев в том, что те запасаются дозами вакцины. Но главным предметом разногласий стал отказ ЕС отменить права интеллектуальной собственности на вакцины и другие продукты.

Сирил Рамафоса, президент ЮАР: "Мы говорим о жизни миллионов, сотен миллионов людей, а не о прибыльности нескольких компаний".

Лидеры двух континентов заявляют, что в ближайшие месяцы продолжат совместную работу по поиску решения по вакцинам против ковида.

Несмотря на эти разногласия, делегации покинули саммит удовлетворенными и настроенными на более тесное партнерство. Оно будет все более необходимым для решения сегодняшних и завтрашних задач.