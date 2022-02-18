Саммит ЕС - АС: Африка просит вакцину

Брайан Картер, Euronews: "Саммит ЕС и Африканского союза вылился в два дня напряженных дискуссий, которые укрепили партнерство между двумя организациями в нескольких областях. Однако серьезные разногласия остаются, когда речь заходит о решении одной из самых острых мировых проблем".

В Африке только 11% населения полностью вакцинировано против COVID-19, поэтому она отстает в борьбе с пандемией.

Африканские лидеры обвиняют европейцев в том, что те запасаются дозами вакцины. Но главным предметом спора стал отказ ЕС отменить права интеллектуальной собственности на вакцины и другие продукты.

Сирил Рамафоса, президент ЮАР: "Мы говорим о жизни миллионов, сотен миллионов людей, а не о прибыльности нескольких компаний. Недопустимо, чтобы Африка постоянно находилась в конце очереди в отношении доступа к лекарствам".

По мнению Демократической Республики Конго приоритет должен быть отдан укреплению местных систем здравоохранения.

Кристоф Лутундула, министр иностранных дел ДРК: "Пандемия ковида требует международной солидарности, которая подразумевает помощь, сотрудничество в области тестирования, лекарственных препаратов и, особенно, в производстве вакцин".

Несмотря на европейские инвестиции в Африку, направленные на борьбу с ковидом, а также пожертвования вакцин, некоторые аналитики говорят, что пандемия показала другую сторону отношений между двумя континентами.

Франк Маттеис, исследователь Университета ООН: "В самом начале казалось, что Еврокомиссия была очень заинтересована в общении с Африкой. Но затем разразилась пандемия, и это изменило многие наши представления о партнерстве, о равноправии".

Сейчас общественные организации призывают к срочному улучшению партнерства между Африкой и Европой в сфере здравоохранения.

Эдвин Икухория, исполнительный директор ONE в Африке: "Африканская система здравоохранения должна быть поддержана, если мы хотим предотвратить распространение пандемии такого рода на весь остальной мир. Если мы не обеспечим необходимого партнерства, то, когда болезнь возникнет в любом месте, она может распространиться повсюду".

По данным ВОЗ, Африке необходимо в шесть раз увеличить количество вакцинаций против ковида, чтобы достичь 70-процентного показателя к середине года.