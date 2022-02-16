Стратегические цели саммита ЕС-АС

В Брюсселе начинается шестой саммит Европейского и Африканского союзов. Лидеры двух континентов на протяжении двух дней будут обсуждать будущее партнёрства в области торговли, инвестиций, образования и сельского хозяйства. В последний раз они собирались вместе пять лет назад — с тех пор мир сильно изменился. Новый саммит будет проходить на фоне пандемии и многочисленных признаках изменения климата.

Конечной целью сотрудничества, план которого разработан до 2030 г., — рост благосостояния. Основные пункты стратегии изложил на недавней встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен председатель Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл:

«И африканцы, и европейцы желают достичь на этом саммите нового уровня партнёрства, модернизированного и направленного на конкретные дела».

Европейский союз намерен инвестировать в африканские проекты зеленого и цифрового перехода, в новые рабочие места, здравоохранение и образование 150 млрд евро.

«Будут прямы субсидии, а также кредиты, — комментирует европейский комиссар по международному партнёрству Ютта Урпилайнен. — Мы также рассчитываем привлечь на эти цели деньги частного сектора. Наша задача создать конкретный план действий».

Эти африканские проекты включают всё, от производства зеленой энергии до строительства инфраструктуры и прививочных пунктов.

Ключевой игрок в отношениях между Европой и Африкой — Демократическая республика Конго. Ее богатство составляет большое молодое население и многочисленные полезные ископаемые. Но, как убежден профессор международных отношений в университете Яунде Анафак Жафет, для того чтобы извлечь максимальную выгоду из этого потенциала, нужны дополнительные усилия:

«Европейские технологии и умения применяются в Африке, но они не передаются местной рабочей силе и не внедряются локально. Поэтому успех ДРК зависит от двух вещей: от передачи технологий и обучения местных кадров».

Развитие местной промышленности и технологий находятся в центре внимания африканцев, потому что они не только принесут пользу местному населению, но и улучшат отношения континента с остальным миром.