Превращая клики в деньги

Экономикой создателей контента называют сферу деятельности более 50 млн лидеров общественного мнения, блогеров, модераторов, видеомонтажёров и модераторов в социальных сетях. 2,3 млн человек утверждают, что работают таким образом полный рабочий день.

Финансовые инструменты, предлагаемые крупнейшими социальными сетями, позволяют им зарабатывать деньги. Общий объем рынка оценивается в 92 млн евро и продолжает расти. Во время пандемии этот рост даже ускорился. Аналитическое агентство CB Insights, что только в 2021 г. в создание интернет-контента был вложен 1,1 млрд евро.

А как клики можно конвертировать в живые деньги? А раз социальные сети всё больше определяют то, как мы общаемся друг с другом, обречены ли компании, пренебрегающие созданием «интернет-контента», остаться за бортом?

Большинство жителей нашей планеты уже знает, что́ такое социальные сети. А крупные фирмы научились работать с независимыми создателями контента для своих страничек в Фейсбуке, Инстаграме, Ютубе или Тиктоке с целью привлечения клиентов и покупателей. Создание контента для социальных сетей стало крупным бизнесом.

Влияние на подрастающее поколение

Среди них самую большую возрастную когорту составляют «зумеры» и «миллениалы». Это люди, родившиеся в период с 1982 по 2012 г. Многие из них предпочитают гибкий рабочий график или самозанятость.

Один из тех, кто воспользовался этой тенденцией, — звезда социальных сетей и предприниматель Абдуллах аль-Гафри, известный своим почитателям под прозвищем QQQ.

«Я начал со Снапчата, потому что это изумительное приложение, — рассказывает Абдуллах. — Оно отличатся ото всех остальных. Оно прямолинейно. Потому что сейчас в Инстаграме у многих по два или три млн подписчиков. Но в Снапчате всё настоящее. Но несколько лет тому назад многие люди начали просить меня перейти на Ютуб. Но для работы с Ютубом нужна целая команда. И 7 месяцев назад я решился начать работать с Ютубом, но в очень хорошем качестве, может быть, даже лучшем, чем на телевидении».

Социальные сети изменили облик общество. Многие скажут, что не к лучшему. Абдуллах подчеркивает необходимость следить за тем, чтобы соцсети использовались во благо, а не во зло:

«Сейчас, я уверен, 80% детей хотят стать певцами, хотят стать футболистами. Они хотят публиковать в социальных сетях то, как они танцуют или что-то еще. Они хотят быть такими, потому что, если кто-то делает что-то плохое, да, он попадает в тренд в социальных сетях, хотя и с чем-то плохим. На таких людей смотрят как на интересных персонажей и всё такое. Если бы я был ребёнком, я бы, наверное, тоже подражал бы им, хотя они и плохие. Все люди вокруг аплодируют им и приветствуют. Но речь о подрастающем поколении. Они должно отличать хорошее от плохого».

Интересное мнение от одного из крупнейших инфлюэнсеров Ближнего Востока: дело не только в количественных показателях. Примерное поведение и контент тоже заслуживают кликов и денег.

В чем состоит работа видеоблогера?

Быть инфлюэнсером и иметь миллионы подписчиков может показаться забавным. Но сводится ли это дело только к съемке видеоблога? И сколько труда требует сама съемка?

Блогер Уптин Саииди рассказал нам о том, как проходит день создателя контента. Мы побывали вместе с ним на конференции, в которой участвовали представители фирм и блогеры, чтобы обменяться идеями о сотрудничестве.

Ютубом, Фейсбуком и ТикТоком пользуются миллиарды людей. Они хотят вступить в контакт с конкретным человеком, а не просто фирмой. В прошлом году Уптин начал записывать собственные видеоролики, у которых теперь 700 тыс. подписчиков. Сначала он не зарабатывал на этом ни копейки. Но теперь он получает доход от Ютуба и Фейсбука, которые платят мне по числу просмотров. На конференциях Уптин встречался с коллегами по профессии, которые занимаются этим годами, заработали таким образом миллионы долларов и уже сами стали брендами.

Чтобы добиться успеха, нужно по-настоящему любить то, что делаешь. Первые года два вы много не заработаете. Для того, чтобы разогнаться, нужно время. Уптин Саииди блогер, Twitter: @uptin

Он пытается делать так, чтобы его ролики были одновременно информативными и развлекательными. Потому что люди ищут что-то неординарное. Но ролики получают большое количество просмотров не только если они вирусные, но и если их содержание по-настоящему ценно.

Не потеряться в соцсетях

А как мир интернет-контента будет меняться в ближайшее время? Алессандро Больяри — сооснователь и директор компании Influencer Marketing Factory — связался с нами из Нью-Йорка, что бы рассказать, как социальные сети будут влиять на маркетинг и интернет-контент:

«Каждый день, по правде говоря, я сталкиваюсь с новым приложением для стриминга или социальной сети. Расходы на такого рода маркетинг будут расти, потому что, если фирма не заручится поддержкой инфлюэнсера, она проиграет. Если вы не верите в это, значит скорее всего вы слишком старый для мира, который возникает вокруг нас. Я всем советую проводить время в социальных сетях, чтобы понимать, что́ происходит. Потому что всё вокруг меняется. Нужно за всем следить, чтобы не потеряться».

Итак, по словам Алессандро, крупные компании должны внимательно следить за соцсетями, в противном случае рискуя растерять клиентов.

Итак, рассказывать истории в социальных сетях — это серьезный бизнес, а не просто времяпрепровождение. Создавая контент в интернете, можно заработать много денег и продвигать свой товар на рынке. Но раз технологии всё больше становятся частью нашей жизни, не могли бы инфлюэнсеры и связанные с ними компании создавать более социально-ответственный контент?