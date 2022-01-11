В человеческом теле бьётся сердце свиньи

Сердце генетически-модифицированной свиньи пересажено человеку. Беспрецедентную 7-часовую операцию провели хирурги Медицинского центра университета Мэриленда в США. Им удалось доказать, что орган животного продолжает функционировать в теле реципиента, немедленного отторжения не произошло.

57-летнему Дэвиду Бенетту отказали в праве на донорское сердце. "Выбор был простым, - рассказал он, - умереть или получить орган животного". Проводивший операцию Бартли Гриффит делом рук своих доволен:

Состоявшаяся операция крайне важна, потому что до сих пор у нас не было источника замены человеческих органов. Многие люди из-за нехватки донорских сердец просто не попадают в список кандидатов на трансплантацию, по возрасту или другим причинам Бартли Гриффит хирург медицинского центра Мэрилендского университета

Разрешение на проведение уникальной операции американский медицинский регулятор (FDA) выдал в ночь на Новый год. При этом специалисты пока с осторожностью оценивают долгосрочные шансы Дэвида Беннета на выживание.

Фотография из семейного архива Бенеттов, 10 января 2022 г. Byron Dillard/Copyright 2017 Byron Dillard

Генетическая модификация донорской свиньи состояла в том, чтобы та не производила тип сахара, присутствующий во всех свиных клетках и вызывающий немедленное отторжение пересаженного органа. Модификацию провела компания Revivicor, которая ранее предоставила свиную почку, успешно подключённую хирургами к кровеносным сосудам пациента с мертвым мозгом в Нью-Йорке в октябре прошлого года.

По официальным данным, на сегодня почти 110 000 американцев ожидают очереди на трансплантацию. Более 6 000 из них каждый год не доживают до заветного разрешения.