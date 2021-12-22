Новые технологии на службе продовольственной безопасности Африрки

В то время как Марокко, как и остальной мир, переживает изменение климат, ученые разрабатывают более устойчивые методы ведения сельского хозяйства.

Этими исследованиями занимаются африканские университеты, стимулирующие развитие экономики знаний. В том числе Марокканский политехнический университет им. Мохаммеда ѴI, который работает над тем, чтобы обеспечить африканскому континенту продовольственную безопасность при помощи инноваций.

«Наш университет хочет создать для молодых африканцев платформу, на которой они могли бы изучать технологические концепции и учиться приспосабливать их к местным условиям, рассказывает президент университета Хишам эль-Хабти. Технологии глобальны, а инновации локальны. Мы хотим предложить молодым людям пространство, чтобы они взяли в свои руки развитие африканского континента».

Девиз университета — «учиться, делая». Этот педагогический подход совмещает опыт с изобретательностью. Университету принадлежит экспериментальная ферма. На ней разрабатываются принципы «умного хозяйства», то есть основанного на технологиях и обработке данных.

На базе фермы был основан этот стартап AERODRIVE ENGINEERING SERVICES, оказывающий консультационные услуги фермерам. Его БПЛА могут обнаруживать насекомых-вредителей, нехватку удобрений или недостаток воды.

«Эти технологии доказали свою эффективность во многих странах, — объясняет директор компании Суфьян Амальди. — И, на мой взгляд, это только вопрос времени, когда такие технологии станут необходимыми для поддержания конкурентоспособности на мировом рынке».

Исследователи пытаются решать и другие проблемы, сказывающиеся на производительности сельского хозяйства. Такие как деградация почвы, снижение биоразнообразия и заболевания растений.

Ученые испытывают альтернативные сельскохозяйственные культуры, которые лучше растут в засушливых районах. Такие как моринга и киноа.

«Изменение климата начинает угрожать нашему существованию, — говорит почвовед Фасиль Кебеде. — Поэтому все страны обязаны предложить свои решения этой проблемы. Одно из решений — посев зерновых культур, которые хорошо приспособлены к условиям меняющегося климата. Киноа — одна из таких культур».

В последние годы университет играл ведущую роль во внедрении киноа в марокканской провинции Рехамне. В этом засушливом районе с бедными почвами скоро начнется посевная кампания. Ряд фермеров отказались от привычных пшеницы и ячменя в пользу этой латиноамериканской культуры, способной дать бо́льший урожай.

«Мы выбрали киноа, — говорит агроном Анас Зеруаль потому что она не нуждается в поливе. — По этой причине мы её здесь выращиваем. Что касается урожайности, мы провели два испытания, которые нас совершенно убедили. Поэтому с этого года мы засеем ею весь участок».

Кооператив, в котором работают в основном женщины, изготавливает из киноа муку, печенья, но главным образом — кускус, основный продукт питания в Марокко. Провинция Рехамна сейчас находится в авангарде внедрения культуры киноа.

В университете продолжаются исследования. Здесь работают над амбициозными проектами. Этот вуз хочет стать центром марокканской кремниевой долины. Ожидаются, что в ближайшие годы на обучение приедут тысячи новых студентов.

«У нас накоплен невероятный человеческий капитал, — уверен президент университета Хишам эль-Хабти, — самое главное богатство африканского континента. В ближайшие годы, молодежь станет самой многочисленной частью населения Африки. Я считаю, что это важнейший рычаг, с помощью которого наш континент может сдвинуться к лучшему».

Еще один потенциал лежит в земле: более 60% пахотных земель мира находятся в Африке.