Крупнейшее авиационное шоу с начала пандемии

Авиашоу в Дубае

Первая с начала пандемии международная авиационная выставка открылась в Дубае. В ней примут участие 1200 производителей. Ожидаются свыше 85 тысяч гостей.

Проведение этого авиашоу сигнализирует о начале восстановления отрасли после двух разрушительных лет. Потери, понесенные авиацией в период с 2020 по 2022 гг., оцениваются Международной ассоциацией воздушного транспорта в 175 млрд евро.

Тимоти Хоз, управляющий директор Tarsus Middle East, занимающейся организацией этого мероприятия, считает, что Приезд в Дубай демонстрирует уверенность авиапроизводителей в своём будущем.

Авиакомпании постепенно возобновляют полёты на фоне снятия ограничений на передвижение и возвращения к норме. В ожидании долгожданного восстановления Airbus предсказывает, что в следующие 20 лет авиаперевозчикам понадобится около 39 тысяч новых самолетов, более 550 тыс. новых пилотов и свыше 710 тыс. квалифицированных технических работников.

Хотя настрой в отрасли оптимистический, остаётся опасность роста заражений коронавирусом, который может вызвать новые локдауны. Но на авиашоу царит позитивный настрой и уверенность, что беспрецедентно тяжёлый период скоро останется позади.

«Умный» канал спасёт Глазго от наводнений

После двухнедельных дискуссий на климатическом саммите в Глазго мировые лидеры заключили итоговое соглашение. А всего в 20 км от места проведения саммита руководство канала, пересекающего Шотландию, запускает проект, напрямую связанный с тем, что обсуждалось на COP26. Канал был построен в начале промышленной революции, породившей проблему углеродных выбросов. Но сейчас он предлагает решение для возникающих проблем.

Глазго находился в центре промышленной революции, которая опиралась на использование каменного угля, продукты сгорания которого в конечном итоге привели к изменению климата. Но теперь место проведения саммита COP26 стало родиной новаторского проекта по противодействию последствиям глобального потепления. Первый в Европе «умный» канал призван не допустить наводнений в одном из самых мокрых городов Британии. Главный инженер шотландских каналов указывает, что по прогнозам за следующие 50 лет объем осадков в Глазго увеличится на 30%

Питер Робинзон, главный инженер компании «Шотландские каналы», говорит о применение мышления ХХI века объекту века ХѴIII: «"Умный" подход предполагает использование данных прогнозов, а затем измерение уровня воды в системе каналов. Задача состоит в том, чтобы заранее снизить этот уровень, так чтобы избыточная вода оказалась в море до начала дождей».

Дополнительный резервуар смогут удержать часть дождевой воды, чтобы не допустить паводка в центре города, который находится в 15 минутах ходьбы отсюда.

Авиапроизводители готовятся к «углеродной нейтральности»

Одной из главных тем саммита COP26 было снижение углеродных выбросов. Это сложный вопрос для мировой авиации, на которую приходится около 2,5% выбросов CO2. Здесь на Дубайском авиашоу 1200 участников делали акцент на новых технологиях, экологических и инновационных.

Последние два годы были непростыми для авиации, но они подтолкнули многих повернуться в сторону более зелёного будущего.

В прошлом месяце Международная ассоциация воздушного транспорта объявила о намерении авиации прийти к углеродной нейтральности к 2050 г.

О работе над инновациями в авистроительной компании Collins Aerospace нам рассказал её президент по вопросам работы с клиентами и бухгалтерской отчётности Колин Махони: «Специалисты в области авионики работают над тем, чтобы самолёты перелетали из точки А в точку Б максимально эффективно. Мы много инвестируем в разработку авиаконструкций, которые смогут функционировать при самых разных температурах».

Saab — один из участников выставки, принявший на себя обязательство соответствовать климатическим целям ООН. По словам заместителя генерального директора компании Андерса Карпа, уже работает над достижением углеродной нейтральности: «Теперь мы готовимся к новому этапу, в ходе которого мы поймем, каким образом достичь поставленных целей. Учитывая, что авиационная промышленность очень инновационная отрасль, в ней очень многое может быть сделано, о чём мы сейчас даже не подозреваем».

Авиапроизводители и авиакомпании подчёркивают, что ожидаемые перемены не скажутся на пассажирах, но при этом сделают авиаперевозки менее вредными для окружающей среды.