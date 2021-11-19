Малых предпринимателей Европы призвали к декарбонизации

В словенском курортном городе Порторож собрались представители среднего и малого бизнеса, чтобы подвести итоги 18 тяжелых месяцев. Собрание, объединившее предпринимателей, экономистов и политиков, продолжалось 3 дня. Главные темы обсуждений — восстановление экономики после пандемии, изменение климата и недавний саммит COP26.

«Мы все должны принимать участие в переходе к низкоуглеродной экономике, — считает Хуберт Гамбс, заместитель главы генерального директората по вопросам внутреннего рынка, промышленности и предпринимательства Еврокомиссии. — Крупные компании и малые, разные отрасли экономики и потребители, потому что много зависит от спроса потребителей. Поэтому важно, чтобы средние и малые предприятия тоже принимали в этом участие. Это важно, потому что они составляют большинство среди компаний. А мы, политики, должны помогать малым и средним компаниям двигаться в этом направлении».

Среди таких предприятий —словено-итальянская авиастроительная компания Pipistrel. Она производит первые в мире электросамолёты. Учебный самолёт Velis Electro может продержаться в воздухе целый час. Спрос на него растёт, но основатель и руководитель компании Иво Боскароль мечтает о большем:

«Через пять лет мы поднимем в небо самолёт, который сможет пролететь 600 км со скоростью 300 км/ч. Он будет двух или четырехместным, без выхлопных газов, полностью электрическим. Кроме того, у нас будет полностью электрический беспилотный летающий грузовик, способный перевозить до 400 кг груза на несколько километров без шума и выхлопов».

Но не все малые и средние предприятия способны предлагать революционные технологии для спасения планеты. Горячие споры вызывает, как обычные компании могут снизить объем выбросов в ходе постковидного восстановления экономики.

«Все предприниматели должны быть в курсе последствий изменения климата и приспосабливать к нему свой бизнес, —убеждена климатолог Лучка Кайфеж Богатай. — Потому что есть риски. Еще один совет: декарбонизируйтесь как можно быстрее и как можно больше».

Кроме обсуждения насущных проблем организаторы встречи присудили некоторым участникам награды за их инициативность и предпринимательский талант. Главная премия досталась немецкой организации, оказывающий помощь самозанятым и индивидуальным предпринимателям (COMPETENZentrum für Selbständige).