Киберспорт — больше, чем развлечение

За последние годы киберспорт стал всемирным явлением. В настоящее время это самая прибыльная форма развлечения в мире. Её суммарная стоимость в прошлом году оценивалась в 121 млрд евро.

Игровая индустрия обещает высокие доходы. Ожидается, что к концу года её стоимость в странах Персидского залива достигнет 710 млн евро. Но далеко не все занимаются ею ради денег.

Геймер и стример на платформе Twitch Ханна "Захлин" Эберг говорит, что увлеклась киберспортом в 14 лет. Теперь стримы её игры привлекают десятки зрителей и комментаторов.

Споры о том, является ли прохождение видеоигр настоящим спортом, не утихают. Но популярность этого вида досуга и его вес в сфере развлечений неуклонно растут. Киберспорт быстро набрал популярность как среди профессионалов, так и миллионов зрителей, следящих за играми на таких платформах как Twitch и YouTube Gaming.

Киберкоманда Yalla Esports, как и другие профессионалы дубайского киберспорта, работает над раскрытием потенциала молодых игроков, тренеров, обозревателей игр и комментаторов. По словам основателя компании Клауса Каецкого, профессиональная карьера геймера длится недолго: "Если вам уже 20 лет, то вы уже слишком стары для профессионального геймера. Но затем вы можете стать тренером или обозревателем. Есть возможности для карьерного роста даже после окончания короткой карьеры профессионального геймера".

Растущее использование смартфонов и онлайн-игр — тоже важный фактор роста игрового рынка. Zone — это децентрализованная игровая платформа, позволяющая всем испытать навыки в хорошо знакомых играх, в которые вы уже играли, например, в шахматах, FIFA или Valorant. Платформа, со своей стороны, встраивает в эти игры механизм блокчейна, который позволит вам сыграть с напарниками со всего мира.

По словам Клауса Каецкого, далеко не все игроки сражаются на турнирах за призовые фонды только ради денег. Для многих участников важнее получение трофея и чемпионского титула. Но и призовые фонды становятся всё более привлекательными. Так команда мобильных геймеров PUBG выиграла на турнире 150 тыс долларов.

Но в конце концов успех киберспорту обеспечивают болельщики, которые уже образуют целое сообщество. По словам Ханны "Захлин" Эберг, "игры объединяют очень многих людей вокруг какой-то общей темы или вида деятельности. Это создает очень важные для людей общественные связи".