"Часовой Оскар" в Женеве выбирает лучшего

Этот форум объединяет пространство и время в художественной и технологической сферах. 4 ноября в Женеве состоится церемония вручения Гран-при часового искусства (GPHG). Обычно называемый "Оскаром" часовой индустрии, форум уже 20 лет ежегодно отмечает самые выдающиеся современные творения.

84 претендента разделены на 14 категорий и выставлены на всеобщее обозрение в Музее Рат. По случаю 20-летия "часового Оскара" можно также полюбоваться часами, ранее получившими главную награду - "Золотую стрелку".

Клаудио Росмино, Euronews: "За каждыми из этих часов стоит целый мир традиций, искусства и выдающихся технологий. Их производство часто занимает годы. Давайте узнаем, как создаются эти маленькие шедевры".

В Лё Сентье, в самом сердце швейцарского региона Юра, находится часовая мастерская Bulgari. Этот дом проектирует, разрабатывает и производит все основные части своих творений: от литья золотых сплавов до обработки, изготовления, сборки и отделки механизма, корпуса, циферблата и браслета. Именно здесь создаются часовые механизмы. Затем различные компоненты собираются в Невшателе.

Ремесленные навыки и высокие технические решения объединяются с самых первых шагов нового проекта.

Жюльен Бера, глава отдела разработки часовых механизмов Bulgari: "Мы разрабатываем план через технико-экономическое обоснование, в котором стараемся рассмотреть все сложности проекта, сроки, затраты. Время, необходимое для разработки, зависит от ее сложности. У нас бывают очень простые функции, такие как отображение фаз луны или часы с календарем, что может занять от шести месяцев до года. А вот разработка курантов или минутного репетира может занять до четырех-пяти лет, или даже больше".

На производственной площадке Van Cleef & Arpels в швейцарском Мерене творческий процесс разворачивается в соответствии с подходом, который называется "поэзия времени". В основе работы часовщиков лежат красота и мечты. Отправной точкой является история, которую нужно рассказать с помощью часов, эмоции. Они должны быть переданы визуально и механически.

Рене Бернар, глава отдела исследований и разработок Van Cleef & Arpels: "Мы воспринимаем часы как картину или оперу. Вас восхищает то, что происходит на сцене, а за этим стоит техническая часть. В театре вы никогда не увидите, как таскают кабели. Очень важно найти точный компромисс между техническими возможностями и тем, как мы можем интегрировать сюда наши ремесла, золотые руки, которые делают циферблаты, корпуса, механизмы, которые мы производим. У нас есть разработки, которые занимают три, четыре, пять или даже десять лет. Это время необходимо, чтобы найти идеальный компромисс для создания часов, которые действительно являются для нас произведением искусства".

Помимо первого приза за лучшие часы "Золотая стрелка" ("Aiguille d'or"), жюри также награждает еще 18 экземпляров за их особенности в различных категориях - мужской, женской, категории хронографов и других.

Euronews: "По каким критериям отбирались эти образцы мастерства и дизайна? Об этом мы спросили Ника Фоукса, председателя жюри Гран-при часового искусства".

Ник Фоукс, председатель жюри Гран-при часового искусства: _"Процесс отбора очень интересен. Сначала, конечно, поступают предложения от брендов. Затем на основе этого списка предложенных брендами претендентов создается целая академия. Таким образом проводятся своеобразные конкурсы, когда около 500 человек высказывают свое мнение. _

И уже потом окончательное решение принимает финальное жюри, которое состоит из 30 человек или около того. Половина из них выбирается случайным образом, а половина отбирается мной совместно с организацией. Таким образом, получается очень справедливое решение, принимаемое на основе разных и глобально отличающихся друг от друга мнений, которое вбирает в себя оценки по всем видам критериев".

Euronews: "Как инновации влияют на сектор, ассоциирующийся с традиционным ремеслом часовщиков?"

Ник Фоукс: "Я думаю, что некоторые бренды берут на вооружение лучшее из современного оборудования, будь то компьютерное проектирование или фрезерные станки. Они позволяют добиться такой точности, которая была достижима не для всех, а только для самых дорогих часов еще 30-40 лет назад".

4 ноября на торжественной церемонии в Театре Лемана в Женеве будет объявлен обладатель Гран-при часового искусства "Золотая стрелка", награды, которая стала одним из главных символов признания заслуг в мировой часовой индустрии.