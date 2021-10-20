Конференция по климату в Глазго: бизнес просит больше конкретики

Лидеры бизнеса с тревогой следят за подготовкой к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которую Великобритания и Италия проведут в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Новая сессия призвана ускорить реализацию целей, поставленных Парижским соглашением по климату 2015 г. В том числе сокращение выбросов до нулевого нетто-показателя к 2050 и недопущение роста температуры более чем на 2 градуса.

Кто примет участие?

Заседания будут проходить под председательством британского министра Алока Шармы. В них примет участие множество глав государств и правительств, общественных деятелей, в том числе климатическая активистка Грета Тунберг и телеведущий сэр Дэвид Аттенборо. В общей сложности десятки тысяч человек — переговорщиков, чиновник и бизнесменов.

Что говорят промышленники и экологи?

Евроньюс поговорил с Бертраном Пиккаром, председателем фонда Solar Impulse:

«Участники конференции должны понять, что, чем больше отдельные страны предложат, чем больше действий они осуществят, тем более прибыльной будет экономика. Если мы будем действовать как раньше, мы потерпим неудачу. Если мы покажем пользу каждой отдельной стране, мы одержим верх в борьбе с изменением климата и за сохранение окружающей среды. Тогда конференция будет успешна».

Главный партнер конференции COP26 — технологический гигант Hitachi. Глава его европейского отделения Алистэр Дормер сказал Евроньюс, что бизнес ждёт от конференции больше конкретики:

«Я очень хотел бы увидеть больше подробностей, конкретных задач и сроков, которые помогли бы лучше задействовать промышленность с тем, чтобы мы все вместе реализовать поставленные цели».

Райан Моррисон из шотландского отделения НКО Friends of the Earth сказал нам, что зелёный переход обещает экономике новые возможности:

«Наше собственное исследование показало, что в зеленых компаниях в три раза больше рабочих мест, чем могут исчезнуть в нефтегазовой отрасли».

Рики Уилсон, певец в группе _Kaiser Chiefs, _который руководит проектом, помогающим детям проявлять творческие идеи на тему климата, подчеркнул, что людей правильнее спокойно информировать, а не запугивать:

«Работая с детьми, вы понимаете, что у нас есть надежда на будущее, потому что вы видим кучу программ про беспросветный мрак. Они пытаются напугать нас, чтобы были перемены. Но перемены происходят, когда мы сами их хотим».

А 94-летний предприниматель Дес Карен считает, что молодые люди сильнее, чем им кажется:

«Возможности людей в их собственных руках. Достаточно просто встать и проявить энергию. Мы ответственны за то, чтобы сохранить и передать в наследство этот мир хотя бы в том виде, каким он достался нам».