ДР Конго: стремление вперед

Мы находимся в Киншасе в Демократической Республике Конго. Несмотря на последствия ковида, несмотря на трудности, страна демонстрирует высокую динамику в решении своих экономических и социальных проблем.

Серж Ромби, Euronews: "Здесь, в Конго, 60% населения моложе 20 лет. Это одна из самых молодых стран в мире. Полтора года назад начальное школьное образование снова стало бесплатным для всех. Эта мера позволила 4 миллионам детей вернуться за парты".

В этой школе количество учащихся удвоилось. Бесплатное образование значительно улучшило повседневную жизнь детей и вселило в них оптимизм.

Гола, ученик: "Я хожу в школу. Я не плачу. И меня не прогонят".

Euronews: "А кем ты хочешь стать?"

Гола:"Я хочу стать мировым судьей.

В последние месяцы школа столкнулась с резким наплывом учеников. Временами было сложно, но директор начальной школы очень воодушевлен результатами.

Альфонс Капата Симба, директор начальной школы: "Дети, которые могли лишиться жизни, оставаясь на улице и совершая ошибки, теперь ходят в школу, они учатся. А родителей, которые раньше тратили деньги на школу, больше их не тратят. Они немного экономят. Это выгодно семьям".

После школы мы отправились на встречу с новым премьер-министром. Жан-Мишель Сама Луконде Кьенге вступил в должность 100 дней назад. Он делает ставку на молодежь, чтобы придать своей стране новый импульс.

Жан-Мишель Сама Луконде Кьенге, премьер-министр ДР Конго: "Они нам нужны. Демократическая Республика Конго действительно переживает особый момент в своей истории. С изменениями, которые дают новое направление. Это дает нам надежду".

МВФ недавно предоставил ДРК кредитную линию в размере 1,5 миллиарда долларов. Взамен власти взяли на себя обязательство провести масштабный процесс реформ. Цель - улучшить деловой климат и гарантировать устойчивый экономический рост.

Жан-Мишель Сама Луконде Кьенге, премьер-министр ДР Конго: "Прежде всего, это содействие в создании бизнеса, это отправная точка. В этом задействовано множенство инструментов. Мы должны обеспечить судебную безопасность, над этим нам нужно работать. И, наконец, стимулирование в тех областях, в которые мы бы хотели привлечь инвестиции".

Процесс реформ потребует диверсификации экономики, в частности, в сельском хозяйстве. Калаа Мпинга - один из самых ярких конголезских инвесторов. Первоначально работавший в горнодобывающем секторе, он вложил значительные средства в эти плантации и заводы по производству пальмового масла. Этот продукт приносит пользу в том числе и жителям Киншасы.

Калаа Мпинга, конголезский инвестор: "20 миллионов жителей питаются в основном сельскохозяйственными продуктами, которые импортируются. Но у нас есть земля, у нас есть климат, у нас есть люди, в любом случае недостатка в рабочей силе нет".

Проблемы, конечно, еще остаются: такие как поиск долгосрочных инвесторов, изменение некоторых правовых норм или развитие инфраструктуры. Но у страны есть серьезное преимущество.

Калаа Мпинга, конголезский инвестор:"У нас есть то, что я называю самым красивым, самым длинным и самым большим шоссе в мире - река Конго".

Еще один развивающийся сектор: цифровые технологии. В этой школе, как и в более чем 6 тысячах учебных заведений по всей стране, дети и учителя используют Schoolap, образовательный планшет, разработанный конголезской компанией.

Морган, ученик: "У нас есть вопросы, упражнения. Во время карантина мы пользовались им, потому что оставались дома".

Альбер Мбуи, учитель: "Мы можем проводить видеоконференции в контакте со всеми детьми. Учитель находится в школе или дома".

Альбер Лубамба, директор школы: "Это позволило нам не опаздывать с проведением мероприятий школьной программы. И это было здорово!"

Создатель Schoolap получил несколько международных наград за свою разработку и даже продал концепцию Сейшельским островам. Маленькая революция в качестве образования в Демократической Республике Конго.

Паскаль Каник, соучредитель и генеральный директор Schoolap: "Оснащение государственной школы одним планшетом Schoolap равносильно оснащению ее школьной библиотекой. И следует отметить, что это решение может быть использовано в местности, где нет интернета или отсутствует электричество. Таким образом, ни одна область не останется в стороне".

Стратегия заключается в том, чтобы делать ставку на конголезские таланты, но при этом страна должна стать более привлекательной для иностранных инвесторов.

Жан-Мишель Сама Луконде Кьенге, премьер-министр ДР Конго: "Не забывайте, что Демократическая Республика Конго - это большая страна в центре Африки, имеющая не только крупный внутренний рынок, ведь речь идет о почти 100 миллионах жителей, но и 9 соседних стран. Поэтому она действительно является связующим звеном между Южной, Северной и Западной Африкой".

Прогноз роста ВВП в Конго на 2021 год составляет почти 5%. И все, с кем мы встречались, говорили нам о своей решимости оседлать эту новую динамику.

Паскаль Каник, соучредитель и генеральный директор Schoolap: "Сегодня мы можем сказать миру, что в Конго у нас есть молодые люди, которые упорно работают, чтобы придать стране благоприятный имидж. Мы хотим работать над тем, чтобы продолжать преобразовывать нашу страну".

Калаа Мпинга, конголезский инвестор: "Я верю в Конго. Я верю в его потенциал. Мы пришли работать и бороться".

Жан-Мишель Сама Луконде Кьенге, премьер-министр ДР Конго: "Если посмотреть на различные показатели, то все стрелки идут вверх. Каждый день мы принимаем важные решения, которые идут в правильном направлении. Меня это очень мотивирует, и я бы очень хотел, чтобы мы продолжали двигаться в этом направлении, в этом восходящем направлении, которое, наконец, позволит стране взлететь - с экономической точки зрения и для улучшения социального положения всех конголезцев".