Кризис как возможность: истории успеха

Последние 18 месяцев были непростыми во всём мире. Пандемия Covid-19 перевернула жизнь людей, миллионы из них лишились работы. Но пандемия также подстегнула создание новых стартапов в Европе, США, Японии, а также здесь, в Объединённых Арабских Эмиратах.

Здесь в Дубае Мелоди Мок лишилась из-за пандемии работы организатора мероприятий: «Я чувствовала себя так, как будто рушится мир вокруг меня. Было пролито немало слёз. Мой муж очень сильно поддерживал меня, а думала про себя, чем же теперь мне заниматься. Наконец, я осознала, что я могу либо лить слёзы, либо взять себя в руки и извлечь из ситуации пользу».

Мелоди всегда была любителем вкусной еды, особенно домашней кухни. Поэтому она решила заняться производством острых приправ под маркой Curious Elephant. По её словам, в начале было нелегко, многим вещам приходилось учиться с нуля. Но сейчас она удовлетворена тем, что делает больше, чем когда-либо раньше в своей карьере.

Во время обязательной самоизоляции многие люди сами занялись домашним ремонтом. Мостафа Эльхризи и его сосед по съёмной квартире решили кое-что в ней отремонтировать и начали изучать предложение на рынке: «Мы хотели заменить кафель на кухне и ломали целыми днями голову, как это сделать. Мы узнали в интернете о самоклеящихся плитках и первым делом начали искать магазин в Эмиратах, где их можно купить. А когда мы их наконец установили наши друзья не верили своим глазам, что мы это сделали сами. И тут мы подумали, что это может стать отличным бизнесом».

Этот небольшой бизнес стремительно разросся в довольно крупную компанию Tile. Теперь её основатели рассматривают возможность выпускать кроме плиток другие товары полезные при ремонте кухни, в частности архитектурную виниловую плёнку.

Во время пандемии также возник повышенный спрос на домашнюю одежду. Жительнице Дубая Бриттани Султани показалось, что ходить всё время в пижаме скучно. И она решила придумать одежду удобную для ношения в домашних условиях, но более элегантную. Так появился бренд Azuki:

«Я хочу иметь дело с одеждой, которая долго носится. По моему, в последнее время мы слишком часто меняем одежду. Шкафы просто забиты платьем. Я хотела продавать что-то более ноское по этическим соображениям. Платье, которое может жить вечно».

Azuki настолько разросся, что Бриттани решила создать ещё один бренд L’Usturalia. Она намерена продавать в специальном интернет-магазине одежду австралийских и новозеландских брендов, а также вещи, созданные малыми предпринимателями, выходцами из Новой Зеландии и Австралии, проживающими в ОАЭ.

Часть предприятий, созданных во время пандемии, появились из необходимости. Часть – из желания их владельцев решить свои собственные проблемы. Их объединяет то, что все ни пришли к успеху.