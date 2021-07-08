Перекрёсток цивилизаций: туристические маршруты Западных Балкан

К какой исторической эпохе вы хотели бы прикоснуться? Бронзовому веку? Античности? Средним векам? Османскому периоду?

Туристический проект «Перекрёсток цивилизаций», охватывающий все страны Западных Балкан, знакомит любителей путешествий с богатейшим историческим наследием этого европейского региона. Он рассчитан на любителей истории, предлагая им пять международных маршрутов, каждый из которых посвящён отдельной исторической эпохе. Путешествуя по ним, можно увидеть исторические памятники, посетить музеи, узнать о вехах истории Западных Балкан от профессиональных экскурсоводов.

Маршрут «Откуда всё началось» (Where it all started) охватывает памятники западнобалканской древности, от Бронзового века до Византии на пике её величия. Труднодоступные горные места сохранили для нас остатки поселений древних иллирийцев, на адриатическом побережье оставили свой след древние греки, монументальные древнеримские строения до сих пор поражают нас своим размахом.

Маршрут «Культурное возрождение Балкан» (The Balkan Cultural Renaissance) посвящён южнославянскому и албанскому Средневековью. Прежде всего этот период представлен православными и католическими храмами. По Западным Балканам проходит граница между православной и католической цивилизацией, в общих чертах совпадающая с древней границей, разделившей Римскую империю, на Восточную и Западную части.

Османское завоевание открыло совершенно новую страницу в истории региона. Ей посвящён маршрут «Султанская Румелия» (Sultans' Rumelia), знакомящий туристов с ахитектурой, созданной за почти полвека османского господства, а также с турецким влиянием на местную музыку, кулинарию и повседневную культуру.

Вот такие они, Балканы. Перекрёсток или, если угодно, место встречи. Здесь Восток встречает Запад. Увидеть это можно повсюду, даже в еде. Майя Хадзинская-Трендафилова Глава департамента программ Совета регионального сотрудничества

Различные культурные влияния и памятники исторических эпох теснее всего переплетаются в крупных городах. Им посвящён маршрут «Динамика столиц» (The Vibrant Capitals of the Western Balkans). Он включает Белград, Приштину, Сараево, Подгорицу, Скопье и Тирану.

С австро-венгерским влиянием на регион можно познакомиться на маршруте «Мечта императоров» (The Dream of Emperors).