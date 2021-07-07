Брюссельский экономический форум 2021 г.

На Брюссельском экономическом форуме собираются крупные чиновники, учёные, предприниматели и общественные деятели. Они обсуждают самые актуальные вопросы экономики. Главный вопрос этой встречи — как построить в Европе экономику нового типа? Последние статистические данные показывают, что экономика Евросоюза пошла на подъём. Ожидается, что она вернётся на предпандемический уровень к концу следующего, 2022 г.

Обычно на Форум съезжаются около тысячи человек. Но в этом году совещания транслируются в прямом эфире из телестудии в Еврокомиссии. Мне удалось пообщаться с двумя еврокомиссарами и главой Всемирной Торговой Организации.

Первый гость нашей программы — комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

— Какую помощь получат малые предприятия по окончании пандемии и программы государственной помощи?

— Малые предприятия понесли тяжёлые потери из-за кризиса. Мы подготовили как минимум два механизма поддержки малого и среднего бизнеса. Первый реализуется Европейским инвестиционным банком, а второй в рамках программы InvestEU.

— Последний экономический прогноз выглядит оптимистично. Но риск роста бедности и безработицы сохраняется. Насколько высоко вы его оцениваете?

— Мы прекрасно понимаем, что кризис не способствует большему равенству. Поэтому во время кризиса разрыв между регионами и между доходами людей усилился. Мы рассчитываем достичь большей социальной справедливости с помощью фонда Next Generation EU.

В форуме участвуют не только представители Евросоюза. Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала рассказала нам о месте Европы в международной торговле.

_— Ваше участие придает всемирное звучание этому форуму. В то время как экономический прогноз для Европы выглядит оптимистично, ситуация в развивающихся странах остаётся сложной. Это должно беспокоить Европу?

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— Главная причина этого разрыва — неравная доступность вакцин. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, нужно как можно быстрее обеспечить вакцинами страны и регионы, где сейчас они не доступны. ЕС — это крупнейший экспортёр вакцин, но он ввёл ограничения на экспорт. Будем надеется, что Европа отменит эти ограничения.

— Мы видим, что пандемия вынуждает некоторые европейские компании сосредотачиваться на местном рынке и отказываться от международной торговли.

— В начале пандемии, конечно, были случая нарушения международных поставок. То, что мы наблюдаем сейчас, это скорее поиск поставщиков в других странах Азии, чем массовое возвращение на внутренний рынок. Я считаю, что такие случаи будут иметь место, но они не будут преобладающими.

— И последний вопрос: с какими трудностями, на ваш взгляд, Европа может столкнуться при создании экономики нового типа?

Во-первых, из-за размеров денежных стимулов, которые использовали развитые страны (что само по себе хорошо), нужно следить за инфляционными рисками. Во-вторых, есть риск роста безработицы. Безработных уже много, из них миллион триста тысяч — это женщины. Нужно, чтобы они вновь стали рабочей силой. А в-третьих, замедление роста экономики Африки может тоже стать проблемой для Европы, на которую нужно обратить внимание.

На вопросы, поставленные главой ВТО, нам ответил вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

_— Мы только что слышали, что Африка заметно отстаёт в вакцинации. Не собирается ли ЕС снять экспортные ограничения?

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— Во-первых, нужно заметить, что ЕС — это крупнейший экспортёр вакцин в мире. С декабря прошлого года мы экспортировали около 385 млн вакцин в более чем 200 стран, что составляет около половины нашего производства. У нас есть контроль над экспортом и система мониторинга. Но в целом это не ограничивает экспорт вакцин.

— Глава ВТО сказала, что нужно обращать внимание на инфляционные риски, занятость женщин и восстановление африканской экономики. Что вы об этом думаете?

— Инфляционные риски, действительно, нужно иметь в виду и быть осторожными. Что касается занятости женщин, это долговременный приоритет Евросоюза. Также как и борьба с гендерной дискриминация и разница в оплате труда. В нашей новой торговой стратегии мы обратили особое внимание тому, что наши южные, восточные соседи и Африка являются приоритетными регионами для сотрудничества.

— А собирается ли ЕС стимулировать переход малого бизнеса на зелёные технологии?

— Да, такие стимулы планируются. Например, исследования и инновации получат финансирование. Мы предлагаем ввести дополнительные таможенные тарифы на импорт из стран, не достаточно сокращающих объем парниковых газов. Это должно гарантировать одинаковые правила игры для всех.

Герои прошлых передач

Программа «Реальная экономика» вновь связалась с некоторыми героями наших предыдущих передач, владельцами малых и средних предприятий и индивидуальными предпринимателями, чтобы узнать, как у них обстоят дела в настоящее время.

Мы впервые познакомились с Довиле Амбразевичуте и её сестрой Кристиной, которые владеют цветочным магазином в Вильнюсе, во время второго локдауна в Литве. Благодаря поддержке из фондов ЕС по программе SURE, они продолжали платить своему персоналу и даже сумели открыть второй магазин. Но сейчас они столкнулись с проблемой задолженности.

«Больше всего мы опасаемся, — говорит Довиле, — что мы просто не выживем из-за долгов, очень больших долгов. А экономика сейчас развивается довольно слабо». Открыв второй магазин, сёстры потеряли возможность вновь обращаться к государству за поддержкой. «Мы благодарны за помощь в поддержке персонала, но мы не получили никакой помощи на оплату таких постоянных расходов, как, например, арендная плата. А она здесь очень высокая, — рассказывает цветочница. — Мы хотели бы, чтобы в Европейском союзе были бы одинаковые правила для всех стран и предприятий, не важно, где они расположены».

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Житель Любляны Грег Юркович владеет двумя пиццериями. Во время локдауна он смог сохранить всех 30 работников, благодаря программе SURE. Но сейчас он столкнулся с новой проблемой:

«Для нас главная проблема – это нехватка работников повсюду в сфере услуг. Что нужно сделать, чтобы мотивировать людей проявлять большую активность, способствуя тем самым росту экономики и малых предприятий в частности?»

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Бенгт Вестерхолм живёт в Хельсинки и возглавляет крупнейшую в Финляндии грузовую компанию. В декабре все грузы компании Бенгта застряли в Китае:

«У нас по-прежнему много грузов, которые должны были быть доставлены грузовыми самолётами, остются на складах. Тарифы на морские первозки всё ещё в пять раз выше, чем раньше. Сейчас многие финские компании ищут новых поставщиков в Европе или ближе к Европе, потому что они осознали риски дальних перевозок».

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Потеряв работу во время локдауна, Лаура Карденас Корралес стала заниматься графическим дизайном из дома. Её ситуация стабилизировалось и сейчас она больше озабочена изменением климата:

«Меня тревожит изменение климата. Я хотела бы узнать, собирается ли ЕС оказывать какую-либо помощь малому бизнесу с тем, что он стал более экологичным».