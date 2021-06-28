Здоровый образ жизни против пандемии

Тренажерные залы, йога и групповые тренировки – всё это можно без труда найти в Дубае. В городе насчитывается 400 спортивных клубов. Это один из самых высоких показателей в мире с учетом численности населения. Заниматься спортом здесь можно и на открытом воздухе.

«Открытые пространства доступны для любого вида спорта, – говорит генеральный секретарь Дубайского совета по спорту Саид Хареб. – И в воздухе, и в море, и на земле – везде можно заниматься спортом. Есть еще и горы».

После снятия ограничений, связанных с ковидом, многие спортивные отметили рост интереса к групповым занятиям. Blitz – это система интенсивных упражнений для всего тела. Популярность ей обеспечивает максимальный результат за минимальное время.

«У нас три типа тренажеров: – рассказывает тренер Олдрин дела Вега, – кардио – это беговые дорожки, силовые – разного рода гантели и скамьи для пресса и специальный инвентаря для конкретных групп мышц. Поэтому здесь вы добьетесь любой цели».

Во время пика пандемии спортивные залы и стадионы закрылись, вызвав популярность домашних тренажеров и онлайн-курсов.

По словам психолога Салихи Африди, очень многие люди начали заниматься спортом, чтобы обрести чувство уверенности: «Физические занятия повышают уверенность в себе и самооценку, а также способствуют выделению эндорфинов. Поэтому это то, что нужно, когда вы чувствуете растерянность из-за внешних обстоятельств или ваших эмоций».

Во время пандемии к обстоятельствам были вынуждены приспосабливаться и сами специалисты в области физического здоровья и здорового образа жизни. Например директор сети спортивных залов GymNation Лорен Холланд:

«Прошедший год был очень непростым: мы были закрыты почти 75 дней. Но в это время мы предоставили оплаченный доступ к интернет-платформе Les Mills всем нашим клиентам, которые хотели поддерживать форму и здоровье в условиях локдауна».

В 2020 г. Мировой рынок спортивных тренажеров оценивался в 8 млрд 900 млн евро. Последние 12 месяцев он рос беспрецедентными темпами. Эту статистику подтверждает на собственном опыте Лотфи Хамруни, директор по продажам компании Johnson Health Tech Middle East:

«Мы продаем тренажеры как для спортивных залов, так и для дома. Раньше последние составляли 10% наших продаж, но во время пандемии их продажи выросли на 95%. Сейчас фитнесс в домашних условиях продолжает набирать популярность. Пик продаж пришелся на локдаун, но он спрос не падает. Мы замечаем, что сейчас люди хотят заниматься и в зале, и в доме».

«Думаю, что раньше многие принимали физические упражнения за что-то само собой разумеющееся. А теперь они осознали, что этим нужно заниматься всерьез, – считает Лорен Холланд. – После снятия ограничений у нас были три-четыре, наверное, самых лучших месяцев за все время существования нашее компании. Поэтому мы решили развернуться еще больше и открыли четыре новых зала после окончания локдауна».

Dubai Fitness Challenge – это ежегодное мероприятие, продолжающееся 30 дней, во время которого всех жителей города призывают потратить 30 минут на физические упражнения.

«Если не поощрять занятия спортом, – уверен Саид Хареб, – возрастёт нагрузка на медицинские учреждения. В такое время как сейчас очень важно, что спорт поддерживает здоровье».

«Малоподвижный образ жизни ведёт к снижению производительности труда, – напоминает Салиха Африди. – Он влияет на ВВП и физическое здоровье людей, повышает нагрузку на медицину и ведет к росту затрат на лечение. Поэтому, занимаясь спортом, вы помогаете вашим согражданам. Чем город здоровее, тем он счастливее».

Двигаться к более здоровому образу жизни всем вместе – таков девиз жителей Дубая.