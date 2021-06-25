Как Евросоюз спасает бизнес после COVID-шторма?

Точные экономические потери из-за пандемии по-прежнему трудно оценить. В то время как лишь некоторые компании не пострадали - многие столкнулись с серьезным выбором.

На этой неделе мы сосредоточимся на поддержке ЕС в связи с коронавирусом для малого и среднего бизнеса. Мы приехали в Финляндию, где одна компания получила необходимую помощь, чтобы пережить COVID-шторм и теперь процветает.

Евросоюз помогает спасти бизнес

GardenLiving - это преуспевающий садоводческий бизнес.

Компания, расположенная недалеко от Хельсинки, специализируется на растениях и садовых товарах и предлагает множество индивидуальных услуг, включая ландшафтный дизайн.

В этом году бизнес процветает. Но 12 месяцев назад, когда разразилась пандемия и вступили в силу ограничения, все было не так радужно.

Все было очень плохо. В марте все заказы в рестораны были отменены, и в то же время мне пришлось оплачивать все счета за начало сезона садоводства. Так что все приходило, и мне приходилось оплачивать счета. Все навалилось сразу Эва Вуите основатель и гендиректор GardenLiving

Как и сотни тысяч владельцев малого бизнеса в Европе Эва столкнулась с кризисом ликвидности. К счастью, она смогла встать на ноги и оплатить счета с помощью кредита, выданного ее банком под гарантии Евросоюза.

Кредит Эвы стал возможен после того, как Европейский инвестиционный фонд выделил 8 миллиардов евро для поощрения банков к кредитованию.

Совсем недавно созданный фонд восстановления "Следующее поколение ЕС" в 750 миллиардов евро призван помочь оправиться экономике Европы, пострадавшей от пандемии.

Как выглядит схема финансовой помощи ЕС?

Чтобы узнать больше о том, что все это значит для малого и среднего бизнеса, мы поговорили со старшим советником Европейской сети предприятий при Торговой палате региона Хельсинки Йоханной Марин-Хиппёнен:

Мы только что видели пример компании, которая смогла получить кредит под гарантии ЕС. Какие шаги следует предпринять другим компаниям, желающим получить доступ к этому типу финансирования?

— На самом деле, есть много возможностей для малого и среднего бизнеса, заинтересованного в финансировании ЕС. Например, Европейская сеть предприятий предоставляет компаниям консультации по вопросам финансирования ЕС и помогает им найти подходящие схемы для их бизнеса.

Сейчас мы видим, что экономики по всей Европе снова оживают, какая еще помощь ЕС будет доступна, чтобы помочь компаниям встать на ноги?

— Фонд восстановления ЕС предоставит возможности и дополнительное финансирование для европейского малого и среднего бизнеса, особенно в отношении двойного перехода, другими словами экологического и цифрового перехода. Часть этого финансирования направляется компаниям через различные программы ЕС - и эти программы будут иметь более высокие бюджеты, они нацелены на возрождение малых и средних предприятий.

Что касается GardenLiving, она надеется извлечь выгоду из растущего спроса.

Несмотря на проблемы в начале, мы все же выросли в прошлом году на 12 процентов. Люди больше оставались дома и захотели преобразить свои сады и дома. И, к счастью, в этом году мы заметили, что компании снова начали инвестировать в растительность, и мы планируем вырасти на 20 процентов Эва Вуите основатель и гендиректор GardenLiving

Узнать больше о различных схемах ЕС, призванных помочь компаниям справиться с пандемией, можно в рубрике "Планеты бизнеса".