Европейская гарантия для детей: искоренить бедность в ЕС

Непростая ситуация: стать родителями и испытывать трудности в обеспечении своего ребёнка всем необходимым. На Кипре проект "Детское приданое", который финансирует Евросоюз, помогает наиболее нуждающимся семьям.

На острове, по растущей экономике которого санитарный кризис нанес серьёзный удар, путь к искоренению детской бедности ещё долог. По данным ассоациации по борьбе с этой проблемой, до трети кипрских детей растут в семьях, где родители не могут свести концы с концами.

Панайота Христоc не понаслышке знает об этом. Она - социальная ассистентка проекта "Детское приданое".

"Нас финансируют власти Кипра и Европейский фонд поддержки нуждающихся, - рассказывает Панайота. - Мы оказываем помощь семьям с детьми до 2 лет, у которых нет самого необходимого, которым грозит социальная изоляция".

Мы едем в деревню около Никосии. Здесь живут Марио, бывший военнослужащий, и его жена Кула, которая работала на полставки на местной заправке, пока у них не родилась тройня.

Их радости нет предела, когда Панайота награждает их "детским приданым": "Теперь у нас есть кроватка, ванна для малышей и коляска, - говорит Кула Иоаннис. - Это сильно облегчит жизнь нам и нашим детям. Я почувствовала реальное облегчение: благодаря этой помощи, мы сможем отложить немного денег на будущие нужды детей".

Проект "Детское приданое" - лишь один шаг к решению проблемы, которая пока остается масштабной.

"Детская бедность не бросается в глаза, ее скрывают, - говорит Панайота Христос, - поэтому надо поддерживать нуждающиеся семьи, чтобы дети в них не страдали".

Благодаря бюджету в 3,6 млн евро, проект "Детское приданое" смог оказать помощь без малого двум тысячам семей. Марио и Кула, скорее, исключение. Получателями "детского приданого" чаще выступают матери-одиночки и семьи беженцев.

Панайота отвезла нас в Никосию, где живут Хеба и Адель, покинувшие Сирию. Когда они прибыли на Кипр, у Аделя не было работы (сегодня он - сотрудник службы доставки). Им и их первому ребёнку пришлось ютиться в аварийном жилье.

"Полученные нами вещи и все необходимое по уходу за ребенком очень помогли нам, - рассказывает Адель Хабазех, - поскольку я тогда не работал и не мог купить даже памперсов малышке"...

Благодаря "Детскому приданому", Адель смог заняться поисками работы, улучшить материальное положение семьи и переехать в чистую и светлую квартиру, тем более, что в семье появился второй ребенок.

"Когда я увидела все это "приданое", я была просто счастлива!- вспоминает Хеба хабазех. - Как хорошо, что мои дети ни в чем не нуждались и смогли расти, как все остальные малыши. Это хорошо и для их будущего".

Позволить детям получить доступ ко всему необходимому для их развития и благополучия - такова цель "Европейской гарантии для детей". Одна из ее инициаторов, португальский министр труда и солидарности Ана Годиньо, объясняет: "Мы намерены гарантировать глобальный и скоординированный подход к обеспечению базовых нужд ребенка: в том, что касается жилья, образования, ухода, здравоохранения. Гарантировать, что каждое государство-член поставит себе конкретную цель и возьмет на себя обязательства, чтобы дать ответ на имеющиеся проблемы в каждой из перечисленных областей. Только так можно гарантировать равенство шансов всем детям в Европе".

Как только Европейскую гарантию для детей одобрит Европейский совет, государства-члены должны разработать план действий, чтобы положить конец детской бедности.

Что же сделать, чтобы все без исключения дети жили, ни в чем не нуждаясь, не только на Кипре, но и в Европе? Мы поговорили с Яной Хейнсворт, генеральным секретарем Eurochild - сети организаций по защите прав детей.

Наоми Ллойд, Euronews: Добро пожаловать в программу "Реальная экономика". Вы можете обрисовать вкратце, насколько велика детская бедность в Европе?

Яна Хейнсворт, генеральный секретарь Eurochild: Цифры, которые у нас есть, относятся к периоду до пандемии, и на тот момент в Евросоюзе почти каждый четвертый ребенок рос в бедности, что весьма впечатляюще для такого богатого континента, как Европа.

Наоми Ллойд, Euronews: Пандемия, конечно, усугубила уровень детской бедности. Насколько серьезна ситуация сейчас?

Яна Хейнсворт, генеральный секретарь Eurochild: Члены наших организаций сообщают о значительных трудностях по всей Европе, мы наблюдаем заметный рост числа тех, кто прибегает к помощи продовольственных банков, увеличивается число бездомных семей. Воздействие всех этих факторов на детей весьма драматично. Они также лишились социального окружения: последствия закрытия школ оказались многообразны и негативны.

Наоми Ллойд, Euronews: Что вы думаете о положениях Европейской гарантии на детей?

Яна Хейнсворт, генеральный секретарь Eurochild: Европейская гарантия для детей весьма многообещающа. Она действительно амбициозна и, думаю, её истинное намерение - сделать инвестиции в детей приоритетными. Главное в том, чтобы эти обязательства не остались лишь на бумаге. Хорошим примером может служить Ирландия, у которой есть долгосрочная стратегия по борьбе с детской бедностью и социальной изоляцией. Они поставили себе конкретную цель. В этой стране также есть министр по делам детей. По мере выхода из глубокого кризиса, вызванного пандемией, необходимо задуматься о восстановлении не только экономическом. Надо включить все аспекты. Ведь если дети - наш приоритет, мы тем самым делаем ставку на устойчивое и инклюзивное будущее.