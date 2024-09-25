Лунная песочница для астронавтов ЕКА

Комплекс имитирует грунт и освещение Луны, а в будущем добавят и гравитацию

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В Германии под Кёльном открылся новый тренировочный центр для европейских астронавтов — имитация лунной поверхности. Его строили больше десяти лет. Это буквально огромная песочница в 700 кв.м., вмещающая 900 тонн песка и камней, воспроизводящая почти все условия, которые могут встретиться будущим исследователям спутника Земли.

Маттиас Маурер, астронавт ЕКА и консультант LUNA:

«Этот объект уникален тем, что здесь есть всё, с чем мы можем столкнуться на Луне. Здесь очень мелкий, пылевидный „лунный“ песок; его опасно вдыхать, и он опасен для оборудования — так что нужно учиться вести себя соответствующе. Ещё здесь есть „лунные“ камни — это камни с Земли, конечно же, но они идентичны тем, которые можно найти на Луне».

Имитацию лунного реголита получили, размолов в пыль вулканический песок с севера Европы.

Через пару лет здесь собираются установить симулятор лунной гравитации, и тогда можно будет проводить учебные программы длительностью в неделю и даже больше.

Имитация лунного освещения тем временем уже работает: смена дня и ночи на спутнике ощущается иначе, чем на Земле.

Саманта Кристофоретти, астронавт ЕКА:

«Освещение здесь необычное, очень своеобразное: на Луне нет атмосферы, поэтому контраст между светом и тенью очень резкий, тень насыщенна, а свет очень интенсивен. Люди, которые побывали в таких условиях, говорят, что это очень непривычно».

Рады появлению новой площадки и производители оборудования: они смогут испытывать здесь почти все виды техники и снаряжения, например луноходы и скафандры.

Юрген Шлютц, руководитель проекта LUNA:

«Мы хотим всё тщательно проверить на Земле, прежде чем отправляться на Луны. Мы намерены провести максимальный цикл испытаний, выяснить, как всё будет работать, как смогут взаимодействовать астронавты, ЦУП на Земле и автоматика. Мы собираемся проверить работу всех технологий в условиях, максимально приближенным к реальности».

Симулятор при этом будет не единственным комплексом для подготовки будущих пилотируемых программ: рядом уже возводят макет лунного модуля, где можно будет протестировать особенности функционирования жилых помещений. А расположенную в Антарктиде теплицу, где испытывали возможность выращивания овощей на МКС, перепрофилируют под лунные особенности.