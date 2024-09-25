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Лунная песочница для астронавтов ЕКА

Инсталляция Luna, расположенная недалеко от Кельна, воспроизводит поверхность Луны
Инсталляция Luna, расположенная недалеко от Кельна, воспроизводит поверхность Луны Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Gregoire Lory
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на французском языке

Комплекс имитирует грунт и освещение Луны, а в будущем добавят и гравитацию

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В Германии под Кёльном открылся новый тренировочный центр для европейских астронавтов — имитация лунной поверхности. Его строили больше десяти лет. Это буквально огромная песочница в 700 кв.м., вмещающая 900 тонн песка и камней, воспроизводящая почти все условия, которые могут встретиться будущим исследователям спутника Земли.

Маттиас Маурер, астронавт ЕКА и консультант LUNA:

«Этот объект уникален тем, что здесь есть всё, с чем мы можем столкнуться на Луне. Здесь очень мелкий, пылевидный „лунный“ песок; его опасно вдыхать, и он опасен для оборудования — так что нужно учиться вести себя соответствующе. Ещё здесь есть „лунные“ камни — это камни с Земли, конечно же, но они идентичны тем, которые можно найти на Луне».

Имитацию лунного реголита получили, размолов в пыль вулканический песок с севера Европы.

Через пару лет здесь собираются установить симулятор лунной гравитации, и тогда можно будет проводить учебные программы длительностью в неделю и даже больше.

Имитация лунного освещения тем временем уже работает: смена дня и ночи на спутнике ощущается иначе, чем на Земле.

Саманта Кристофоретти, астронавт ЕКА:

«Освещение здесь необычное, очень своеобразное: на Луне нет атмосферы, поэтому контраст между светом и тенью очень резкий, тень насыщенна, а свет очень интенсивен. Люди, которые побывали в таких условиях, говорят, что это очень непривычно».

Рады появлению новой площадки и производители оборудования: они смогут испытывать здесь почти все виды техники и снаряжения, например луноходы и скафандры.

Юрген Шлютц, руководитель проекта LUNA:

«Мы хотим всё тщательно проверить на Земле, прежде чем отправляться на Луны. Мы намерены провести максимальный цикл испытаний, выяснить, как всё будет работать, как смогут взаимодействовать астронавты, ЦУП на Земле и автоматика. Мы собираемся проверить работу всех технологий в условиях, максимально приближенным к реальности».

Симулятор при этом будет не единственным комплексом для подготовки будущих пилотируемых программ: рядом уже возводят макет лунного модуля, где можно будет протестировать особенности функционирования жилых помещений. А расположенную в Антарктиде теплицу, где испытывали возможность выращивания овощей на МКС, перепрофилируют под лунные особенности.

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