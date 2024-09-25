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Волки под прицелом: правительства стран ЕС согласились упростить охоту и отлов

Волки в зоопарке в Стокгольме, Швеция. Растущие популяции диких волков заставили Евросоюз пересмотреть их охраняемый статус.
Волки в зоопарке в Стокгольме, Швеция. Растущие популяции диких волков заставили Евросоюз пересмотреть их охраняемый статус. Авторское право JONAS EKSTROMER/STF
Авторское право JONAS EKSTROMER/STF
By Robert Hodgson
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Защитники природы назвали "постыдным" закулисное соглашение, по которому все правительства ЕС, кроме двух, согласились с предложением Еврокомиссии ослабить защиту растущих европейских популяций волков.

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Евросоюз сделал еще один шаг к легализации рутинной выбраковки или охоты на волков: сегодня правительства согласились предложить внести изменения в международную конвенцию по сохранению дикой природы, что вызвало резкий протест со стороны "зеленых".

Дипломаты ЕС за закрытыми дверями согласились проголосовать за внесение на рассмотрение предложения о понижении статуса волков в соответствии с Бернской конвенцией 1979 года о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания, выдвинутого Европейской комиссией в декабре прошлого года.

Судя по всему, перевес в пользу позиции исполнительной власти ЕС произошел во многом благодаря Германии, обладающей наибольшим влиянием в рамках системы взвешенного голосования, используемой в Совете ЕС.

26 сентября министры должны провести официальное голосование по этому предложению. По данным дипломатических источников, только Ирландия и Испания намерены голосовать против предложения, а несколько небольших стран-членов планируют воздержаться.

Согласно предложению, статус волка будет понижен со "строго охраняемого" до "охраняемого" в соответствии с Бернской конвенцией, что позволит ЕС внести поправки в Директиву о средах обитания, чтобы облегчить защиту вида, представители которого, согласно действующим правилам, могут быть убиты только с особого разрешения в исключительных обстоятельствах.

Группы "зеленых" единодушно осудили решение.

"Пользуясь популистскими кампаниями по запугиванию и отказываясь от фактов и прагматичных решений, ЕС и правительство Германии еще больше подрывают европейскую демократию и сплоченность", - заявила Софи Рюсшаерт, специалист по восстановлению природы из BirdLife Europe.

По мнению Сабин Лиманс, старшего специалиста по политике в области биоразнообразия из европейского офиса WWF, этот шаг является "катастрофическим и постыдным сигналом из Европы" менее чем за месяц до того, как мировые лидеры должны собраться в Колумбии на конференцию сторон (COP16) Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

"Как мы можем просить другие регионы защищать свое биоразнообразие и жить с такими видами, как тигры, львы или слоны, когда мы не можем жить вместе с волком?", - спрашивает Лиманс.

Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), напротив, поздравила себя с принятием межправительственного соглашения, которое она объяснила "годами настойчивого давления" со стороны самой большой группы в Европарламенте.

"Это большой прорыв в борьбе с резким увеличением популяции волков, которые представляют растущую угрозу для пастбищного сельского хозяйства, туризма и сельских общин по всей Европе", - сказал евродепутат Герберт Дорфманн, возглавляющий сельскохозяйственную политику ЕНП.

Петер Лизе, возглавляющий делегацию ЕНП в парламентском комитете по окружающей среде, поддержал слова Дорфманна, заявив, что "люди обеспокоены ростом популяции волков в Европе".

Европейская комиссия приветствовала предварительное соглашение, подчеркнув, что страны-члены ЕС будут обязаны "поддерживать благоприятный природоохранный статус вида даже после изменения статуса".

"Когда речь идет о каких-либо изменениях в законодательстве ЕС, мы также очень четко понимаем, что речь идет о волке и только о волке", - заявил журналистам представитель Еврокомиссии.

Copa-Cogeca, самая влиятельная лоббистская группа традиционного сельского хозяйства в Брюсселе, также приветствовала сигнал от правительств. "Мы рады видеть, что институты Европейского союза прислушиваются к нуждам фермеров и сельских жителей, несмотря на многочисленные давления со стороны тех, кому зачастую не приходится сталкиваться с последствиями нападений", - говорится в заявлении.

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После одобрения министрами предложение ЕС будет вынесено в четверг на заседание Постоянного комитета Бернской конвенции, запланированное на начало декабря.

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