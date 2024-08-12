ISW: Украина перехватила инициативу на фронте

Действия ВСУ в Курской области заставили российское военное командование начать переброску сил и средств.

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ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в Курской области. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, "глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина — 40 километров".

Институт изучения войны ссылается на российских чиновников, которые признали, что украинские мобильные группы продвинулись на 25 км в Беловском районе Курской области, но нет никаких признаков того, что эти группы там остаются.

В своем последнем анализе базирующийся в США аналитический центр утверждает, что операция Украины в Курской области позволила украинским силам по крайней мере временно перехватить инициативу на поле боя в одном районе линии фронта и оспорить инициативу России на всем театре военных действий. Это заставило Кремль и российское военное командование отреагировать и перебросить силы и средства в сектор, где украинские силы начали атаки.

Украина видит "резкое снижение управляемых бомбовых ударов" на северо-востоке Харьковской области, сказал местный губернатор. Украинский чиновник сообщил AFP, что российские силы продолжают оказывать давление на украинские силы на востоке Украины и что российское военное командование не отвело войска с востока Украины.