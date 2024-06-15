By Euronews

Принцесса Уэльская, которая с марта проходит курс лечения от рака, планирует впервые появиться на публике на параде в честь дня рождения короля Карла III, заявив, что ее лечение идет успешно

РЕКЛАМА

Супруга наследника британского престола принца Уильяма принцесса Уэльская Кэтрин сообщила, что ее лечение от онкологического заболевания продвигается успешно. В распространенном принцессой сообщении говорится, что 15 июня она впервые после своей госпитализации в конце 2023 года примет участие в официальном мероприятии.

"Я успешно двигаюсь вперед, как знает каждый, кто проходит химиотерапию, случаются хорошие дни и плохие. В плохие дни ощущаешь слабость, усталость и приходится давать отдых своему телу. В хорошие дни чувствуешь себя сильнее и хочется извлечь максимум из своего хорошего самочувствия", - написала Кейт на своей странице в соцсети X, отметив, что лично примет участие в военном параде в центре Лондона в субботу по случаю официального дня рождения короля Великобритании Карла III.

Это объявление является значительной вехой, но не означает возвращения Кейт к постоянным публичным обязанностям.

В начале недели Королевский дворец опубликовал новую фотографию Кейт, сделанную в Виндзоре в начале этой недели, на которой она изображена рядом с деревом, одетая в джинсы и блейзер.

Дворец заявил, что король "в восторге" от того, что Кейт примет участие в мероприятии. Это ежегодный военный парад, который знаменует официальный день рождения монарха. Король Карл III, который также проходит лечение от нераскрытой формы рака, будет наблюдать за церемонией, в ходе которой войска в полной парадной форме проходят мимо короля с церемониальным флагом.

Ожидается, что Кейт отправится в конном экипаже из Букингемского дворца вместе с детьми пары - 10-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой и 6-летним принцем Луи - и будет наблюдать за церемонией из здания рядом с парадной площадкой.

Она также может присоединиться к другим королевским особам для традиционного выхода на балкон Букингемского дворца.