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Нарва на границе с Россией надеется привлечь европейских туристов

Нарва, площадь Стокгольма
Нарва, площадь Стокгольма Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Euronews
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Нарве есть, что предложить туристам: культурные мероприятия и уникальные природные богатства ждут инвесторов и идеи

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Нарва на границе с Россией - город с населением около 50 000 человек на северо-востоке Эстонии.

Красочная церемония недавно здесь ознаменовала открытие площади Стокгольма - дань уважения золотому веку в истории страны, который Нарва и вся Эстония стремятся возродить, укрепляя свое место в Европе.

Здесь же проходят различные мероприятия, в частности конференция по развитию культуры на северо-востоке Эстонии, организованная Нарвским колледжем в Тарту (8 мая 2024 года).

Ориентация на Запад и стимулирование европейских туристических потоков - одна из потребностей и перспектив, о которых много говорилось на конференции.

Индрек Рейманд, директор Нарвского колледжа Тартуского университета:

"Главная задача - найти новые целевые группы, которые можно было бы сюда привлечь. Раньше Нарва тесно сотрудничала с Россией, но теперь нашему туристическому сектору нужно искать новый рынок. Причем следует ориентироваться как на внутренний туризм, самих граждан Эстонии, так и на финских или других иностранных туристов, например".

Один из главных туристических активов Нарвы - мануфактура на острове Кренгольм. Основанная в 1857 году в том числе и дальновидным предком председателя Комиссии ЕС Урсулы фон дер Ляйен, она долгое время была заброшена, поддавшись влиянию глобализации в 2010 году. Виртуальные туры и световые инсталляции, созданные жителями города при поддержке европейского проекта TExTOUR, - это лишь вершина айсберга.

Яанус Микк, управляющий "Нарвагата":

"Подобные произведения искусства призваны вдохнуть в Кринхольм новую жизнь. Старые фабрики пришли в упадок. Тысячи человек потеряли работу, но появляются новые (возможности), потому что на помощь приходит культура. Помимо искусства, здесь проводятся фестивали и спортивные соревнования. Мы организуем оперный фестиваль, театральные представления. И все это для того, чтобы вернуть сюда людей и дать Кринхольму новое дыхание".

Празднование Дня Европы дало возможность ЕС возобновить свою поддержку, чтобы помочь Эстонии восполнить огромную долю российских туристов, которые не посещают ее больше - после обострения геополитической ситуации.

Аве Шанк-Лукас, представитель Европейской комиссии в Таллинне:

"Европа здесь была последние 20 лет, она здесь и сегодня, она будет здесь и в будущем. Эстонцы заново открывают для себя эти регионы, и мы надеемся, что туристов из ЕС станет больше".

Водно-болотные угодья, озера и песчаные пляжи - вот еще другие туристические активы, на которые рассчитывает Нарвский регион, чтобы привлечь новых гостей, в том числе благодаря поддержке единой Европы.

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