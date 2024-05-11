Йост Клейн не примет участие в финале "Евровидения", в Нидерландах "шокированы" решением

By euronews

Европейский вещательный союз заявил, что шведская полиция расследует жалобу, поданную женщиной из съемочной группы, и опровергла то, что инцидент мог быть связан с израильской делегацией.

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Певец из Нидерландов Йост Клейн не примет участие в финале "Евровидения", заявили организаторы. В специальном коммюнике, выпущенном в субботу, Европейский вещательный союз заявил, что шведская полиция расследует жалобу, поданную женщиной из съемочной группы на "угрозы со стороны мужчины" после выступления Клейна в полуфинале в четверг вечером. Пока продолжается судебное разбирательство, его участие в конкурсе было бы неуместным, заявил устроитель Евровидения.

В пятницу Клейн уже был отстранен от двух генеральных репетиций, а Европейский вещательный союз заявил, что расследует "инцидент", связанный с певцом. На неофициальном уровне высказывались предположения, что инцидент имел отношения к делегации Израиля. Однако в субботу организаторы особо подчеркнули, что кроме подавшей жалобу женщины в разбирательстве больше не фигурирует никто.

Нидерландский вещатель AVROTROS, входящий в число телеканалов финансирующих и показывающих Евровидение, заявил, что "шокирован решением" и назвал наказание несоразмерным проступку.