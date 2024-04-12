Нет, Иран не атаковал Тель-Авив

В сети циркулируют вводящие в заблуждение видеоролики, на которых якобы запечатлен шквал иранских ракетных ударов по Тель-Авиву в начале апреля, и город якобы охвачен пламенем. Но не все так, как кажется. Давайте посмотрим, почему

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Это видео широко распространяется на X (бывший Twitter).

BREAKING NEWS:

Iran started attack Tel Aviv with heavy missiles Tel Aviv is now under intense bombardment, and fires are burning. pic.twitter.com/jhebIsCnZc — zainab...72 (@zehrazainab72) April 5, 2024

Обычно оно сопровождается какой-то подписью, утверждающей, что это нападение Ирана на Тель-Авив с использованием мощных ракетных ударов, повлекшее за собой широкомасштабные разрушения.

"Адский огонь пылает", - говорится в одном из таких сообщений.

Публикации такого рода появились сразу же после того, как Израиль атаковал иранское посольство в Дамаске (Сирия) 1 апреля, в результате чего были убиты различные иранские чиновники.

Эту историю даже рекламировали на главном канале X под заголовком: "Иран наносит удар по Тель-Авиву тяжелыми ракетами".

Это особенно тревожно, поскольку эта история является ложью.

Еа самом деле на видео показан ракетный удар Украины по оккупированному Россией городу Севастополь в Крыму в марте этого года.

Мы можем проверить это с помощью обратного поиска изображений, который подтверждает, что видео впервые было опубликовано в Интернете в контексте украинской атаки в прошлом месяце.

Новостные агентства по всему миру сообщили о видео как о таковом, некоторые приписывали его официальным украинским источникам.

Украинские военные заявили, что в результате ударов подбили два российских военных корабля в Черном море.

Видео было опубликовано и на других языках, например, на немецком, где оно было должным образом проверено пользователями X.

888 Iran hat begonnen, das von Israel besetzte Tel Aviv mit schweren Raketen anzugreifen; Höllenfeuer brennen, mehrere Gebäude zerstört.



Die USA werden sich nicht einmischen, wenn der Iran Israel angreift.



Die USA und der Iran haben sich inzwischen verständigt.



Der Iran… pic.twitter.com/NCYD7fS4WJ — Daniel Gugger (@daniel_gugger) April 5, 2024

Другие специалисты по проверке фактов поспешили осудить роль X в продвижении этой истории.

X promoted a trending story on Thursday via its homepage with the headline:

“Iran Strikes Tel Aviv with Heavy Missiles”



one problem: the story was fake



even worse: the headline + story was created by a new feature powered by X’s own AI chatbot, Grok https://t.co/tovmTuccLg — Matt Binder (@MattBinder) April 5, 2024

Они обнаружили, что фейковый заголовок, появившийся в ленте трендов X, по-видимому, был создан его официальным чат-ботом с искусственным интеллектом Grok.

Они объяснили, что в Twitter, как раньше называлась платформа, есть команда редакторов, которые курировали новости и помещали тенденции в контекст по мере их появления.

Однако Илон Маск отказался от письменного контекста и команды сотрудников, когда возглавил компанию в 2022 году.

Контекст, заданный для актуальных тем на странице поиска, теперь вернулся, только теперь его пишет Grok, а не люди-редакторы, по словам фактчекеров.

Они сказали, что, похоже, алгоритм X отметил потенциальную тенденцию, поскольку заметил, что все больше и больше аккаунтов делятся вводящим в заблуждение видео.

Затем Grok якобы придумал несколько строк текста для сопровождения истории, основываясь на постах и фальшивом заголовке.

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Стоит отметить: X уточнил, что Grok находится в стадии разработки и может допускать ошибки, но такая ошибка может иметь серьезные последствия и показывает, насколько опасно слишком полагаться на искусственный интеллект.

Чтобы узнать больше о расследованиях и проверке фактов, посетите наш сайт euronews.com.