КУБ: Домашние животные для окружающей среды вреднее автомобиля?

Лучшие друзья человека - враги планеты? Домашние животные оказывают воздействие на окружающую среду, но так же ли они вредны, как автомобили. Разбираемся в "Кубе".

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Споры о том, вредят ли домашние животные окружающей среде, как автомобили, вновь вспыхнули в Сети.

Какой именно углеродный след оставляют наши любимцы до сих пор неизвестно, но ясно одно - кошки и собаки действительно оказывают влияние на планету.

Каким образом? Наибольший вклад в углеродный след вносит их рацион питания, для производства которого требуется энергия, земля и вода.

Одно из наиболее часто цитируемых исследований было проведено в 2017 году Грегори Окином, профессором географии Калифорнийского университета. По его данным, при производстве кормов для собак и кошек в США ежегодно выбрасывается около 64 миллионов тонн углекислого газа. Столько же, сколько производят на дорогах 13,6 миллиона автомобилей.

Окин также утверждает, что если бы у наших питомцев была своя страна, то она заняла бы пятое место в мире по потреблению мяса после Китая, США, Бразилии и РФ.

Однако многие ученые сомневаются в достоверности этих выводов.

Почему? Но ведь многие корма для домашних животных производятся из субпродуктов, таких как лёгкие, почки и требуха.

Исследование 2017 года, напротив, подсчитывает выбросы парниковых газов так, как если бы коров и кур выращивали исключительно для того, чтобы превратить их в корм для домашних животных, что случается крайне редко, объясняет Питер Александр, эксперт по глобальной продовольственной безопасности из Эдинбургского университета.

"Я думаю, что это очень трудно обосновать. Отчасти потому, что это двойной подсчёт: эти оценки жизненного цикла, которые рассчитывают коэффициенты выбросов для мяса, основаны на том, сколько мяса производится, а не на том, сколько мяса и субпродуктов производится. Поэтому, если сложить все таким образом, то в итоге получится больше выбросов, чем было на самом деле", - говорит эксперт.

В Европе кошки оказались самыми популярными домашними животными в 2022 году: более 127 миллионов кошек проживают в 26% домохозяйств. Однако собак оказалось меньше всего на один процентный пункт.

"Я бы сказал, что для среднего британского бензинового автомобиля эквивалентом владения десятикилограммовой собакой в течение года будет проехать около 1400 миль или 2000 км, что составляет примерно 20% от среднего расстояния, которое люди проезжают в Великобритании. Подозреваю, что в остальной Европе дело обстоит примерно так же. Так что иметь маленькую собаку эквивалентно пятой части автомобиля", - подсчитал Александер.

Для окружающей среды домашние животные вреднее автомобилей?

"Нет, это не так. Автомобили загрязняют окружающую среду гораздо сильнее, чем домашние животные", - уверен эксперт.

Не волнуйтесь, никто не говорит вам, что нужно избавиться от своего питомца. Но что можно сделать, если вы хотите уменьшить углеродный след вашего питомца?

Согласно многочисленным исследованиям, можно уменьшить количество мяса в рационе, а также заводить менее крупных любимцев, чтобы сократить количество производимого в мире корма.