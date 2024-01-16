By Euronews

В соцсетях циркулируют фото и видео "окровавленной" куклы в виде палестинского младенца. Производят такие игрушки якобы в Израиле с целью "посмеяться над страданиями палестинцев". Мы проверили, так ли это.

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София Хатценкова, Euronews:

Правда ли то, что израильская компания продавала "окровавленную" куклу в виде палестинского младенца?

Некоторые пользователи соцсетей утверждают, что этот шокирующий приём - часть кампании по очернению палестинцев…

Но правда ли это?

Эта картинка шокировала многих пользователей социальных сетей. Они делятся фото и видео с изображением куклы реборн, похожего на раненого младенца, в окружении солдат на фоне израильского флага.

На упаковке написано по-испански: "палестинский младенец" и "солдаты элитных войск".

Многие интернет-пользователи считают, что игрушку изготовила израильская компания и теперь продаёт её в Мексике, таким образом высмеивая страдания палестинцев в Газе.

Мы провели поиск в Google по ключевым словам, но не смогли найти никаких доказательств того, что эта кукла была произведена или продавалась израильской компанией.

Нам удалось отследить историю этой игрушки до её создателя - мексиканского художника по имени Blocked Negro.

Оказалось, что на самом деле эта кукла - часть его пропалестинского арт-проекта.

В своём посте в Instagram художник объясняет, что купил обычную куклу в магазине и вымазал её красной краской.

Затем, по его словам, с разрешения продавцов игрушек он разместил своё творение в их киоске, в Мексике, чтобы повысить осведомлённость о палестинцах.

Мы также нашли это видео, на котором запечатлён процесс создания художником "окровавленной" куклы.

Более 10 000 детей были убиты с начала боевых действий (с 7 октября 2023 года), сообщает НПО "Спасите детей" (Save the Children), ссылаясь на данные Министерства здравоохранения Газы, управляемого боевиками ХАМАС.

Эта почти 1% от 1,1 миллиона детей в Газе.