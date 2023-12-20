Cube: Зеленский купил виллу в США и подал на гражданство?

By Euronews

Многие пользователи социальных сетей и прокремлевские СМИ утверждают, что Владимир Зеленский купил недвижимость в США и подал на гражданство. Программа Куб анализирует эти сообщения.

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София Хатценкова, Euronews:

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявление на получение гражданства США после покупки многомиллионной виллы в штате Флорида? По данным многочисленных пользователей соцсетей и прокремлевских СМИ, Зеленский покинул Украину в поисках убежища в США. Давайте разберемся в реальном положении вещей.

Вопрос о том, стоит ли направлять деньги на помощь Украине для противостояния полномасштабному российскому вторжению, стал камнем преткновения в Конгрессе США: некоторые республиканцы заявили, что не поддержат пакет помощи. Прокремлевские аккаунты воспользовались ситуацией, чтобы заявить, что президент Украины Владимир Зеленский "опустошил казну США".

Один из таких постов правой активистки и бывшего кандидата в Сенат от Республиканской партии Лорен Витцке был просмотрен почти 10 миллионов раз на платформе X, ранее известной как Twitter. Вицке утверждает, что Зеленский рассматривает возможность отъезда из Украины после покупки дома во Флориде за 20 миллионов долларов. В сообщении опубликована якобы копия американского документа о натурализации президента.

Чтобы проверить эти утверждения, мы сначала провели обратный поиск изображений дома. Дом, упомянутый в посте, расположен на пляже Понте-Ведра – более чем в 300 километрах от места предполагаемого нового особняка Зеленского. По состоянию на 20 декабря вилла все еще была выставлена на продажу и стоит почти 11 миллионов долларов США.

В США все документы по сделкам с недвижимостью являются общедоступными, втом числе онлайн. Дом, о котором идет речь, был куплен в 2019 году за 6,3 миллиона долларов. Он был продан паре из Атланты, которая работает в сфере финансов. Они до сих пор являются владельцами.

Что касается документа, якобы свидетельствующего о подаче президентом Украины заявления на получение гражданства, то он также является фальшивкой.

Еще один обратный поиск изображений привел нас к этому формуляру, доступному в Интернете. Что касается фотографии, то мы обнаружили, что кто-то взял ее с официального сайта украинского правительства. Мы заметили и другие неточности, например, отсутствие в сертификате отчества Зеленского - Александрович и его подписи, что требуется законом.