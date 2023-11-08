Саммит Euronews по ИИ: нет - чрезмерному регулированию

By Euronews

Участники международного саммита Euronews по искусственному интеллекту в Брюсселе предостерегают от чрезмерного регулирования отрасли

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Евросоюз рискует зайти слишком далеко в регулировании искусственного интеллекта.

Такое мнение высказал министр торговли Ирландии на международном саммите Euronews по искусственному интеллекту. Он считает, что законодательство ЕС в отношении этой развивающейся технологии не должно приниматься поспешно.

Саймон Ковени, министр по делам бизнеса, торговли и занятости Ирландии: "Мы должны быть осторожны. Дело не только в том, чтобы сделать это вовремя. Более важно, чтобы это было сделано хорошо, и я думаю, что опасность здесь заключается в том, что мы попытаемся сделать слишком много, и окажется, что определения и барьеры, которые мы устанавливаем, устареют в течение нескольких месяцев, не говоря уже о годах. Но я думаю, что было бы ошибкой пытаться сделать слишком много и слишком быстро в контексте технологии, которая развивается такими темпами".

Позиция по Закону ЕС об искусственном интеллекте в настоящее время обсуждается институтами блока, и ожидается, что соглашение будет достигнуто до конца года.

Однако не все согласны с его содержанием.

На саммите Euronews по искусственному интеллекту в Брюсселе представители отрасли говорили о том, что ЕС может ввести чрезмерные меры регулирования.

Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова, выступившая на мероприятии с основным докладом, утверждает, что это не так.

Вера Йоурова, заместитель председателя Еврокомиссии: "Я бы не стала помогать в чем-то, что было бы чрезмерным регулированием, потому что я считаю, что нам необходимо регулирование ИИ. Но я думаю, что теперь мы знаем довольно много о потенциально возможных рисках, связанных с некоторыми областями или технологиями ИИ, и именно поэтому мы пришли к законодательному акту - Закону об искусственном интеллекте, который, на мой взгляд, соразмерен и необходим".

На саммите, который собрал участников со всего мира искусственного интеллекта, обсуждались наиболее спорные вопросы законопроекта, в том числе - использование технологии распознавания лиц.

Европарламент выступает за строгие правила его использования, тогда как правительства ЕС хотят сделать исключения для правоохранительных органов.