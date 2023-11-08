EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Саммит Euronews по ИИ: нет - чрезмерному регулированию

Еврокомиссар Вера Йоурова и ведущая "евроньюс" Мейв МакМаон
Еврокомиссар Вера Йоурова и ведущая "евроньюс" Мейв МакМаон Авторское право euronews
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Участники международного саммита Euronews по искусственному интеллекту в Брюсселе предостерегают от чрезмерного регулирования отрасли

РЕКЛАМА

Евросоюз рискует зайти слишком далеко в регулировании искусственного интеллекта.

Такое мнение высказал министр торговли Ирландии на международном саммите Euronews по искусственному интеллекту. Он считает, что законодательство ЕС в отношении этой развивающейся технологии не должно приниматься поспешно.

Саймон Ковени, министр по делам бизнеса, торговли и занятости Ирландии: "Мы должны быть осторожны. Дело не только в том, чтобы сделать это вовремя. Более важно, чтобы это было сделано хорошо, и я думаю, что опасность здесь заключается в том, что мы попытаемся сделать слишком много, и окажется, что определения и барьеры, которые мы устанавливаем, устареют в течение нескольких месяцев, не говоря уже о годах. Но я думаю, что было бы ошибкой пытаться сделать слишком много и слишком быстро в контексте технологии, которая развивается такими темпами".

Позиция по Закону ЕС об искусственном интеллекте в настоящее время обсуждается институтами блока, и ожидается, что соглашение будет достигнуто до конца года.

Однако не все согласны с его содержанием.

На саммите Euronews по искусственному интеллекту в Брюсселе представители отрасли говорили о том, что ЕС может ввести чрезмерные меры регулирования.

Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова, выступившая на мероприятии с основным докладом, утверждает, что это не так.

Вера Йоурова, заместитель председателя Еврокомиссии: "Я бы не стала помогать в чем-то, что было бы чрезмерным регулированием, потому что я считаю, что нам необходимо регулирование ИИ. Но я думаю, что теперь мы знаем довольно много о потенциально возможных рисках, связанных с некоторыми областями или технологиями ИИ, и именно поэтому мы пришли к законодательному акту - Закону об искусственном интеллекте, который, на мой взгляд, соразмерен и необходим".

На саммите, который собрал участников со всего мира искусственного интеллекта, обсуждались наиболее спорные вопросы законопроекта, в том числе - использование технологии распознавания лиц.

Европарламент выступает за строгие правила его использования, тогда как правительства ЕС хотят сделать исключения для правоохранительных органов.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Кейт Бланшетт призвала Евросоюз "вернуть гуманность" в миграционную политику

Семьи израильских заложников просят о помощи Европарламент

Еврокомиссия даёт зелёный свет переговорам о вступлении Украины в ЕС

Европейский союз Искусственный интеллект Брюссель