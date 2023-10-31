Инфляция в еврозоне замедлилась до минимума за два года

Статистическое бюро Евросоюза сообщает о падении цен на топливо и потребительские товары. Тем временем в странах с общей валютой прекратился экономический рост.

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До новогодних распродаж осталось два месяца, и в Евросоюзе дешевеют некоторые потребительские товары и еда. Инфляция в странах с общей валютой упала в октябре до 2,9%, достигнув самого низкого уровня за более чем два года. Месяц назад она составила 4,3%

Такие цифры привел во вторник в Люксембурге Евростат. В качестве основной причины стастистическое бюро ЕС указывает на двузначное снижение цен на топливо - на 11,1%.

Эти уровни оказались лучше ожиданий и сдвинулись в направлении целевого показателя в 2%, установленного Европейским центробанком, чья политика повышения процентных ставок способствовала затишью на ценовом фронте.

В то же время экономический рост почти прекратился, поскольку после нескольких месяцев стагнации сократилось производство. Его уровень упал на 0,1% в Германии, крупнейшей из 20 стран еврозоны, а во Франции, второй по величине экономике, зафиксирован рост всего на 0,1%.