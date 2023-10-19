The Cube: на ком лежит ответственность за взрыв в больнице Газы?

После взрыва в больнице Газы во вторник дезинформация о том, на ком лежит ответственность, заполонила соцсети. Попробуем отделить факты от вымысла. Итак, давайте рассмотрим некоторые из ложных утверждений и вводящих в заблуждение видеоматериалов.

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После взрыва в больнице Газы во вторник дезинформация о том, на ком лежит ответственность, заполонила социальные сети.

Этот взрыв вызывает много вопросов, на которые нет ответов. Мы готовы помочь вам отделить факты от вымысла. Итак, давайте рассмотрим некоторые из ложных утверждений и вводящих в заблуждение видеоматериалов.

По данным министерства здравоохранения Газы, во вторник в результате взрыва в баптистской больнице Аль-Ахли погибли сотни мирных жителей. Точное число жертв остаётся невыясненным.

Ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за случившееся. Представители Газы утверждают, что причиной стал израильский авиаудар. Израиль говорит об осечке ракеты, выпущенной "Исламским джихадом" - другой палестинской боевой группировкой. По состоянию на вечер четверга, неясно, откуда была выпущена ракета.

В социальных сетях возникла путаница: на платформе X, ранее известной как Twitter, стали появляться фальшивые аккаунты. Их авторы выдавали себя за журналистов и правительственных чиновников.

В твите так называемой "журналистки" Фариды Хан, утверждающей, что она работает на телекомпанию "Аль-Джазира", говорится, что она была свидетелем того, как ошибочно выпущенная ракета ХАМАС попала в больницу.

Вот только никакая Фарида Хан не работает на "Аль-Джазиру". Телекомпания выпустила заявление, в котором говорится, что этот аккаунт "ложно утверждает о своей принадлежности к "Аль-Джазире"", т.к. "не имеет никакой с ней связи, не выражает её мнения или содержание".

Как отмечают многочисленные пользователи соцсетей, аккаунт был создан в сентябре 2023 года и всё это время писал о политике Индии и крикете, пока вдруг не начал писать о Газе.

Еще одним фальшивым аккаунтом, вызвавшим много недоразумений, является этот. Его автор выдаёт себя за офицера Армии обороны Израиля. В ставшим вирусным твите на арабском языке якобы берётся на себя ответственность за взрыв в Газе.

Однако журналистка BBC отметила, что фотография профиля, использованная на X, не соответствует официальному логотипу ЦАХАЛа.

Единственная арабоязычная страница в социальных сетях, которую ведет израильская армия, - это страница Авичая Адраи, израильского офицера, отвечающего за коммуникацию на арабском языке.

Авичай Адраи написал в Telegram следующее: "Я не публиковал никаких заявлений или комментариев относительно больницы в Газе. Вся информация, распространяемая от моего имени, исходит от СМИ ХАМАС и является полностью ложной".

В Интернете сторонники Израиля поделились видеозаписью, утверждая, что она является доказательством того, что в больницу упала неразорвавшаяся ракета из Газы.

Однако, как отметил журналист Би-би-си, на самом деле эта видеозапись сделана в 2022 году, поэтому никак не связана со взрывом, произошедшим во вторник в Газе.