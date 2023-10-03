Выпустила ли Украина почтовую марку в честь ветерана-нациста?

Давайте посмотрим, как скандал с ветераном-нацистом в канадском парламенте был использован российской пропагандой для дезинформации.

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Все началось после того, как Ярослав Гунька, ветеран, служивший нацистском подразделении в 14-й дивизии Ваффен, состоящем в основном из украинских добровольцев, 22 сентября был встречен овациями в канадском парламенте.

98-летнего ветерана пригласил спикер Палаты общин Канады Энтони Рота, который утверждал, что не знал о прошлом Гуньки.

Энтони Рота впоследствии извинился и подал в отставку после того, как назвал Гуньку "героем Украины" во время визита президента Владимира Зеленского.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также извинился 27 сентября.

Скандал привлек внимание всего мира, поскольку Россия использовала его для подпитки своей последней кампании по дезинформации.

Один из основных пропагандистских нарративов, продвигаемых Россией после вторжения в Украину в феврале 2022 года, заключается в том, что она якобы занимается "денацификацией Украины".

26 сентября посольство России в Великобритании сообщило на X, что Украина выпускает марки с изображением Ярослава Гуньки с надписью «Герой Украины» вверху справа.

🇵🇱⚔️🇺🇦 A new clash between Poland and Ukraine



The Ukrainian Postal Service is now issuing stamps with the face of the WW2 Wafen SS Nazi Galicia cretin Yaroslav Hunko while Poland will seek his extradition from Canada.



The constant love giving and hugs between the Nazi… pic.twitter.com/33AgpRfQ69 — Megatron (@Megatron_ron) September 26, 2023

На заднем плане мы видим президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену.

Удаленный твит набрал более 500 000 просмотров, и многие пользователи выразили свое возмущение или недоверие.

Looks like it’s probably fake.



This isn’t pic.twitter.com/skhKOgCQXz — Mr. Hope Springs Eternal (@MTatersalad) September 27, 2023

Как мы узнаем, существует ли эта марка на самом деле? В правом верхнем углу есть штрих-код.

Проведя поиск по штрих-коду, мы обнаружили, что на самом деле он относится к совершенно другому товару, а именно к этим конвертам, выпущенным в 2022 году в честь Украины.

При поиске штрих-кода на сайте украинской почты мы обнаружили тот самый конверт.

В списке недавно выпущенных марок не оказалось марки с изображением Гуньки. И согласно последнему пресс-релизу Почтовой службы, будут выпущены новые марки с изображением западного оружия, но не одного конкретного человека.

Это означает, что вирусная марка является поддельной и никогда не выпускалась украинской почтовой службой.