Еврокомиссар по торговле сказал, что отношения между ЕС и Китаем находятся на "перепутье". Валдис Домбровскис назвал это результатом политического давления и множества нерешенных экономических споров. Он также подверг сомнению "промосковскую" позицию Пекина

Евросоюз ужесточает своё соперничество с Китаем, не порывая при этом экономического сотрудничества с ним и пытаясь ослабить риски в двусторонних отношениях. В последнее время Брюссель стал сильнее осуждать то, что он называет несправедливой торговой практикой Пекина. В ходе поездки по КНР еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявлял, что ЕС будет твердо отстаивать в первую очередь свои интересы, уважая тем не менее права и интересы своего азиатского партнёра:

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«Отсутствие взаимности и равных условий игры со стороны Китая в сочетании с более широкими геополитическими сдвигами вынудили Евросоюз стать более напористым. Мы разработали автономные инструменты для защиты наших интересов, когда нашей открытостью злоупотребляют другие. Мы разработали также инструменты для защиты нашей экономической безопасности и нашего внутреннего рынка».

На днях председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о расследовании того, как субсидируется производство китайских электромобилей, поступающих на рынок ЕС. После встречи с Домбровскисом в Пекине вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн выразил обеспокоенность тем, что в ответ Брюссель может прибегнуть к протекционистским мерам:

«Мы надеемся, что европейская сторона будет и дальше держать свой рынок свободным и открытым. Это выгодно европейским потребителям. Это помогает Европе достичь исторической цели значительного сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа. Это полезно для глобального сотрудничества по предотвращению изменений климата».

На встречах с деятелями правительства Китая заместитель главы Еврокомиссии указал на противоречие в отношении Китая к российскому вторжению в Украину и захвату её земель.

"Территориальная целостность всегда была для Китая ключевым принципом международной дипломатии, - сказал Домбровскис. - Поэтому нам трудно понять точку зрения Китая, который не осуждает вопиющее нарушение Россией этого принципа".

Домбровскис предупредил, что намеренно расплывчатая позиция Пекина, которую Брюссель считает промосковской, несет "репутационный риск" и уже "сказывается на имидже страны в глазах не только европейских потребителей, но и бизнеса".

Еврокомиссар заявил, что тяжёлые последствия российского вторжения, такие как нарушение логистических цепочек, подрыв продовольственной безопасности, высокие цены на энергию и рекордная инфляция, являются "катастрофой" для Европы, а также для Китая и его промышленности, ориентированной на экспорт.

Политолог из брюссельского института "Брейгель" считает, что и КНР и ЕС и США идут в одном направлении - к зелёной экономике.

«С одной стороны есть Китай, который преуспевает в субсидированном производстве электромобилей, не загрязняющих воздух. С другой стороны, имеются Соединенные Штаты, которые сами субсидируют внедрение чистых технологий. Евросоюз оказывается стиснутым между ними. Мы чувствуем, что нам тоже нужно поощрять переход к зеленой экономике, и как это важно для нашей будущей экономической стратегии».

Еврокомиссар по торговле сказал, что отношения между Европейским Союзом и Китаем находятся на "перепутье": им предстоит сотрудничить или размежеваться, что чревато в свою очередь торговой войной.