Выполняет ли Еврокомиссия свои обещания?

Год назад глава Еврокомиссии призывала к санкциям против России для прекращения войны в Украине. Как исполняются планы Урсулы фон дер Ляйен?

Война в Украине оказала и оказывает огромное влияние на ЕС. Российское вторжение стало главной темой прошлогодней речи "О положении Союза", с которой выступила председатель Еврокомиссии.

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Урсула фон дер Ляйен: «Я хочу очень четко заявить: санкции остаются в силе».

Брюссель разработал несколько пакетов ограничительных мер против Москвы и привёл их в действие. В частности, установлен потолок цен на российскую нефть и запрет на экспорт критически важных технологий. Но к прекращению боевых действий это не привело:

Исследователь из Центра европейской политики Янис Эммануилидис:

"Я думаю, мы можем и должны пойти дальше, когда встает вопрос о том, что на самом деле означает для Украины вступление в Европейский Союз. Ответом может стать усиление поддержки Киеву, чтобы он мог как следует подготовиться, плюс содействие Европейскому Союзу в его расширении. В том и другом мы пока не видим достаточного прогресса".

Урсула фон дер Ляйен: «Мы должны покончить с доминирующей привязкой цены на газ к цене на электричество».

Отделить одно от другого так и не удалось. Предложенная Еврокомиссией реформа рынка электроэнергии все еще не завершена из-за различий во взглядах на неё между странами-членами ЕС. Но цены на свет и топливо падают при одновременном снижении зависимости от российского природного газа.

Эрик Морис из брюссельского бюро Фонда Робера Шумана:

"За год произошло многое, и повестка дня во многом определялась независящими от нас событиями. Например, разгорелся энергетический кризис. Было много беспокойства по поводу цен на газ. Еврокомиссия пообещала бороться с этим кризисом и сбить цены. В каком-то смысле это было сделано".

Урсула фон дер Ляйен: «Мы должны неустанно работать над адаптацией к климату и защищать природу, нашего союзника».

Приоритетом Еврокомиссии остаётся "Зеленая сделка", то есть меры по предотвращению потопления атмосферы, например, постепенный запрет к 2035 году автомобилей на ископаемом топливе. Однако выполнение этих мер в рамках уже принятых законов, оказалось очень сложным. В обществе накапливается усталость от усилий, которые не приносят заметного результата.

Исследователь из Центра европейской политики Янис Эммануилидис:

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"Усиливаются дискуссии о том, что следует делать, что мы можем себе позволить, на какие компромиссы можем пойти, особенно во времена, когда экономика находится под давлением. Переходить на экологически чистые технологии становится все сложнее как в глобальном масштабе, так и на уровне ЕС".

Урсула фон дер Ляйен: "Я хочу, чтобы Европа управляла миграцией с достоинством и уважением".

Еврокомиссия пыталась найти правильный баланс между солидарностью и ответственностью, конкретно - между укреплением границ и распределением беженцев по разными странам ЕС. Пакт о миграции и убежище уже разработан, но 27 членов еще не приступили к его обсуждению.

Эрик Морис из брюссельского бюро Фонда Робера Шумана:

"На столе переговоров лежит компромисс, но многие правительства недовольны. Странам, которые расположены у внешних рубежей Союза или у моря, не нравится, что больше всего мигрантов проезжают через них или в них остаются. Поэтому будет трудно найти решение, которое удовлетворит всех".

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Ожидается, что в своем выступлении перед Европарламентом в среду в Страсбурге Урсула фон дер Ляйен подведёт итог достижениям Союза за последний год и наметит то, чего нужно достичь к европейским выборам в июне.