By Euronews

Торговый баланс между Европейским союзом и остальным миром вернулся к положительному значению после шести кварталов дефицита.

Согласно новому отчету Евростата, сдвиг произошел во втором квартале текущего года, когда ЕС зарегистрировал скромный профицит в размере 1 млрд евро. Основными факторами роста стали мировые продажи произведенных в ЕС химикатов, машин, транспортных средств, продуктов питания и напитков. Они смогли компенсировать закупки энергоносителей, таких как газ и нефть, цены на которые остаются очень высокими из-за российской войны на Украине.

РЕКЛАМА

Торговый баланс отражает соотношение экспорта и импорта. Если страна или, в данном случае, группа стран, продаёт больше товаров, чем закупает, то она имеет профицит или положительное сальдо. И наоборот, превышение импорта над экспортом - это дефицит или отрицательный торговый баланс.

Эти цифры иногда приводятся для описания состояния экономики, но эксперты предупреждают, что они слишком упрощены и не учитывают других факторов, таких как рост, занятость или производительность труда. Например, США, крупнейшая экономика мира, с 1970-х годов постоянно имеет отрицательный торговый баланс.

В случае с Евросоюзом, на протяжении большей части 2010-х годов наблюдалось постоянное положительное сальдо, когда страны-члены прибегали к экспорту как к способу преодоления финансовых неурядиц. Однако с началом энергетического кризиса эта тенденция резко оборвалась.

Евросоюз сильно зависит от иностранных производителей ископаемого топлива и поэтому страдает от колебаний цен на мировых рынках. Начиная с середины 2021 года, ЕС вынужден оплачивать огромные счета, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение, поддерживать экономику и избежать отключений или нормирования света и газа.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА ), в прошлом году только за закупку газа ЕС заплатил около 400 млрд евро. Эти средства были направлены на замещение российских поставок, которые до вторжения в Украину были известны своей дешевизной.

Эта закупка резко нарушила торговый баланс и привела к самому глубокому дефициту с момента введения единой валюты.

В третьем квартале 2022 года дефицит торгового баланса 27 стран-членов достиг 155 млрд евро, что стало самым большим показателем за всю историю. После этого потоки начали стабилизироваться, поскольку волатильность и спекуляции на энергетических рынках снизились.

Благодаря тому, что ЕС стал меньше тратить на газ и нефть, торговый баланс восстановился и достиг профицита во втором квартале текущего года, когда блок зафиксировал снижение импорта энергоносителей на 15,6% по сравнению с предыдущим периодом.