Рост ВВП в еврозоне во втором квартале составил 0,3%

Неуверенный рост: ВВП в странах с евро во втором квартале увеличился на 0,3%.

Экономика еврозоны выросла на 0,3% во втором квартале по сравнению с предыдущим периодом, получив небольшой импульс от промышленности. Такие промежуточные данные опубликовало агентство Евростат.

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Так во Франции ВВП увеличился на 0,5%, в частности, за счёт сдачи 330-метрового круизного лайнера на верфи в Сен-Назере, предназначенного для экспорта. При этом во второй по величине экономике Евросоюза по-прежнему отмечается слабый потребительский спрос.

Рост экономики Германии приостановился, а ВВП Италии остался в минусе (-0,3%).

Более атипичную картину на общем фоне демонстрирует Ирландия, где размещаются штаб-квартиры крупных международных компаний, в том числе технологических гигантов, таких, как Meta, Google и Apple. Здесь отмечается самый заметный прирост (+3,3%) среди 20 стран, использующих единую валюту.

Cамое сильное снижение было зафиксировано в Польше (-3,7%).

Европейские торговые площадки с осторожностью отреагировали на новости о результатах второго квартала.

И в еврозоне, и в ЕС в целом число занятых увеличилось на 0,2% во втором квартале 2023 года. В первом квартале рост составил 0,5%.