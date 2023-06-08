На чипы "Сделано в Европе" выделяется в общей сложности 8,1 млрд евро государственных средств для 56 компаний в 14 странах-членах ЕС. Брюссель хочет дополнительно привлечь инвестиции со стороны частного сектора на 13,7 млрд евро

Еврокомиссия одобрила новый пакет субсидий для производства микросхем "Сделано в Европе". На это выделяется в общей сложности 8,1 млрд евро государственных средств для 56 компаний в 14 странах-членах ЕС.

Брюссель хочет дополнительно привлечь инвестиции со стороны частного сектора на 13,7 млрд евро.

Об этом объявила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер:

"Мы должны увеличить собственные исследования и разработки для производства чипов в Европе. Мы должны быть первопроходцами. Нам нужны инновационные решения и, конечно же, их первое промышленное внедрение в Евросоюзе".

ЕС хочет достичь 20% доли мирового рынка полупроводников к 2030 году. Ему предстоит в этом нелёгкая конкуренция со странами Юго-Восточной Азии, где изготовляются самые передовые микросхемы.