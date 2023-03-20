Европейские фондовые рынки позитивно восприняли попытки деловых кругов планеты выручить швейцарскую банковскую систему. В начале понедельника акции банков ЕС понесли потери, но затем котировки вернулись на положительную территорию. Политики на континенте также приветствовали экстренное поглощение терпевшего бедствие банковского гиганта Credit Suisse швейцарским аналогом UBS как шаг, призванный поддержать финансовую систему и успокоить рынкы.

Выступая на слушаниях в Европейском парламенте в Брюсселе, председеталь Европейского центрального банка высоко оценила последние решения швейцарских властей по восстановлению нормальной рыночной обстановки.

Кристин Лагард сочла необоснованными опасения того, что проблемы с Credit Suisse могут перекинуться на еврозону:

«Мы внимательно следим за развитием ситуации на рынке. Мы готовы реагировать и действовать по мере необходимости для сохранения стабильности цен и финансовой стабильности в зоне евро. Банковский сектор еврозоны устойчив, с сильными позициями капитала и ликвидности».

Заранее скоординировав свои предложении с пятью другими западными центробанками, ЕЦБ также объявил о доступности наличных денег через глобальную финансовую систему.

Накануне ЕЦБ поднял ставку на половину процентного пункта — большое повышение, которое стало неожиданностью для некоторых наблюдателей, но Лагард сочла его «уместным». Её словам вторило правительство Германии.

Вольфганг Бюхнер, официальный представитель правительства Германии не считает, что рост стоимости кредитов выходит из по контроля:

«Ситуация несопоставима с 20 08 и 2009 годами. Законодатели и органы банковского надзора в Европе извлекли уроки из мирового финансового кризиса 2008 года и значительно усилили банковское регулирование».

Credit Suisse стал последней и самой крупной жертвой кризиса доверия, который уже привел к краху двух средних по размеру американских банков. Второй по величине кредитор Швейцарии считался одним из 30 самых важных банков мира, поэтому швейцарские власти и поспешили осуществить его поглощение.