ЕС удастся избежать рецессии в этом году - Еврокомиссия

Европейская экономика, как ожидается, избежит рецессии в этом году, заявляет Европейская комиссия, при этом инфляция ожидается ниже, чем предполагалось ранее.

ЕК только что опубликовала новые зимние показатели и повысила прогнозы роста в 2023 году. Она больше не ожидает рецессии в этом году.

Вместо этого, согласно прогнозам, ВВП еврозоны вырастет на 0,9% в 2023 году, по сравнению с 0,3%, прогнозируемыми три месяца назад.

"Почти через год после того, как Россия начала свою агрессивную войну против Украины, экономика ЕС начала 2023 год в более положительной тенденции, чем прогнозировалось осенью".

Ожидается, что рост экономики Европейского Союза в целом составит 0,8% (по сравнению с 0,3%, ожидавшимися ранее).

ЕК утверждает, что "благоприятные события", произошедшие с момента публикации осеннего прогноза в ноябре, улучшили прогноз роста на этот год.

Важно отметить, что оптовые цены на газ упали "значительно ниже довоенного уровня", говорится в прогнозе, а уровень запасов газа в хранилищах превышает среднее сезонное значение прошлых лет.

Кроме того, рынок труда в ЕС продолжает демонстрировать высокие показатели, а уровень безработицы остается на рекордно низком уровне в 6,1% на конец 2022 года.

Прогноз темпов роста на 2024 год остается неизменным - 1,5% для еврозоны и 1,6% для ЕС.