Несмотря на спад еврозона может избежать рецессии

Ещё недавно еврозоне предрекали глубокую и губительную рецессию, причины которой - война в Украине, энергетический кризис и стремительная инфляция. Такой прогноз делали специалисты по всему континенту, как только российские танки незаконно пересекли границу в конце февраля 2022 года. Он вызвал чувство глубокого пессимизма среди европейских потребителей и инвесторов, которые постепенно смирились с третьим экономическим спадом менее чем за три года.

Но затем, по прошествии года, что-то изменилось, и сквозь мрак забрезжил слабый оптимизм.

«За последние несколько недель новости стали гораздо более позитивными, - заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе в середине января. - Новый год начался далеко не блестяще, но намного лучше, чем мы опасались».

Еврокомиссар по экономике высказался ещё смелее: «Есть шанс избежать глубокой рецессии и, возможно, войти в период ограниченного и мелкого сокращения», - сказал Паоло Джентилони журналистам в Брюсселе. - Конечно, это во многом зависит от нашей политики».

«На пороге рецессии»

Внезапное изменение настроений в Евросоюзе объясняется рядом позитивных событий. Главное из них: неуклонное снижение цен на газ. Они упали ниже 70 евро за мегаватт-час, чего не было с начала российского вторжения.

Не по сезону теплое начало года в сочетании с заполнением подземных хранилищ для удовлетворения дополнительного спроса и стабильными поставками сжиженного природного газа на европейские берега, похоже, вернули некоторое спокойствие на до сих пор взрывоопасном рынке.

Передышка пошла экономике на пользу: до этого европейский производственный сектор в течение нескольких месяцев выбирал между продолжением работы на малых оборотах и банкротством. В одночасье заводы были вынуждены перестроить свои давно налаженные цепочки поставок и приспособить свою повседневную деятельность к внезапному исчезновению дешевого ископаемого топлива из России.

«И потребители, и производители приложили огромные усилия, чтобы справиться с нехваткой энергоносителей, — сказала Euronews Мария Демерцис из брюссельского аналитического центра Bruegel. - Предприятиям удалось сократить потребление газа без соответствующего сокращения производства, поскольку они проявили изобретательность в этом процессе. Это отличная новость, свидетельствующая об устойчивости и адаптируемости нашей отрасли».

«На самом деле я бы с оптимизмом смотрела на перспективы», — добавил Демерцис.

Гигантские усилия, безусловно, обошлись недешево: по оценкам Bruegel, с сентября 2021 года страны ЕС выделили более 705 млрд евро на защиту уязвимых граждан и компаний от самых жёстоких последствий энергетического кризиса.

Главный экономист банка ING по еврозоне Питер Ванден Хаут считает, что продолжающиеся выплаты в виде прямой поддержки и субсидий истощили государственную казну, но в конечном итоге окупились.

"Мы наблюдаем некоторое повышение уверенности за последние два месяца, а это означает, что потребление, вероятно, станет немного более устойчивым. Тем не менее, не все так радужно", - сказал Ванден Хаут Euronews. - Производственные компании и розничные продавцы имеют огромные запасы непроданных товаров, и это может сказаться на производстве. Вдобавок ко всему, сильное повышение процентных ставок, вероятно, вызовет спад в сфере недвижимости и в строительном секторе в течение года."

"Тем не менее, еврозона вероятно избежит двух кварталов подряд экономического спада - классического определения рецессии - и вместо этого войдет в период сдержанного роста", - добавил Ванден Хаут.

Аналогичный пересмотр в сторону повышения сделал недавно инвестиционный банк Goldman Sachs, который начал свой январский доклад с вопроса «Впадет ли экономика еврозоны в рецессию?» и чётко ответил: «Нет, мы повысили наши прогнозы и больше не ожидаем технической рецессии».

Команда Goldman Sachs перечислила три основные причины, по которым она подтвердила свой новый прогноз: это «неожиданно крепкие» данные из промышленного сектора Европы, резкое падение цен на газ и возобновление работы китайской экономики после нескольких месяцев драконовских ограничений.

В результате банк теперь прогнозирует темпы роста на уровне 0,1% как в первом, так и во втором квартале 2023 года по сравнению с -0,4% и -0,1% соответственно в предыдущем прогнозе. Это приведет к показателю 0,6% к концу года.

«Поэтому мы ожидаем период слабого роста, а не рецессии в зимние месяцы, хотя вероятность технической рецессии остается повышенной на уровне 40% в течение следующего года», — говорится в сообщении Goldman Sachs для инвесторов.

В докладе однако подчеркивается, что рост среди 20 стран, использующих евро в качестве единой валюты, будет значительно различаться. При этом Германия и Италия, два государства, которые сильно зависели от российского ископаемого топлива, всё ещё находятся «на грани рецессии».

«Наперекор встречным ветрам»

Падение цен на газ, которое отмечают экономисты и аналитики, породило ещё один важнейший вопрос: достигнут ли, наконец, пик инфляции в еврозоне?

Последние данные, опубликованные Евростатом, похоже, указывают на то, что это действительно так: инфляция в еврозоне упала с беспрецедентно высокого уровня в 10,6% в октябре до 9,2% в декабре.

Возвращение к однозначным цифрам застало многих врасплох и ещё больше подняло волну оптимизма, даже если базовая инфляция, которая исключает волатильность цен на энергоносители и продукты питания, остаётся неизменно высокой.

Продолжали появляться всё более обнадеживающие признаки: оперативные данные, опубликованные в этом месяце Европейской комиссией, показали, что доверие потребителей в еврозоне начало подниматься с исторического минимума в -28,7% в конце лета, когда цены на газ достигли предела и заставили политиков паниковать. Сейчас оно составляет -20,9%, что по-прежнему является плохим показателем, но лучшим с февраля.

«Восстановление потребительских настроений за последние месяцы указывает на то, что спад розничных продаж стабилизировался», - указал в письме Euronews Кен Уоттрет, аналитик компании S&P Global Market Intelligence.

Уоттрет отметил, что торговый баланс еврозоны, который в 2021 году превратился из профицита в дефицит из-за подорожания энергоносителей, продолжает сокращаться на благо ЕС. В ноябре дефицит составил 11,7 млрд евро. Это самый низкий уровень с февраля.

Безработица, еще один показатель, за которым необходимо следить, остается стабильной и ниже порога в 7%. Ужасный сценарий, когда компании вынуждены увольнять тысячи работников, чтобы свести концы с концами, не осуществился - или, во всяком случае, ещё не осуществился.

«На наш взгляд, вопрос, происходит ли в еврозоне небольшое снижение или небольшое увеличение реального ВВП, является скорее второстепенным, — сказал Уоттрет. - Гораздо важнее то, что риск серьёзной рецессии с последствиями для безработицы, финансового сектора, цен на активы и т. д. - заметно снизился с осени 2022 года».

Главный экономист фирмы Oxford Economics Оливер Ракау в интервью Euronews отметил, что в последние недели «хорошие новости явно преобладают над плохими новостями». Этот немец добавил: «Из-за войны в Украине цены на энергию в ЕС по-прежнему будут оставаться намного выше, чем в других регионах мира. Многие фирмы приняли меры к тому, чтобы обеспечить покрытие хотя бы части своих потребностей в энергии в этом году на высоком уровне прошлого года. Но энергоёмким фирмам всё равно придется решать, насколько целесообразно их дальнейшее присутствие в Европе».

По мнению Ракау, экономические проблемы еврозоны необходимо рассматривать через более широкую призму глобального экономического спада и вялого спроса, чему снижение цен на энергоносители «мало способствует».

Кроме того, добавил он, граждане и компании ещё не в полной мере ощутили ударные волны от агрессивного повышения процентных ставок Европейским центральным банком. ЕЦБ приступил к выполнению «во что бы то ни стало» задачи по сдерживанию инфляции. Ожидается, что он будет повышать ставки на 50 базисных пунктов как в феврале, так и в марте.

«Хотя мы смягчили спад, который, скорее всего, материализуется, остаётся целый набор закрепившихся рисков, - заключил эксперт Oxford Economics. - Мы ещё не убеждены, что еврозона предотвратит (техническую) рецессию. Некоторые из встречных ветров стали слишком постоянными, чтобы быстро поменять своё направление».