Председатель ЕС Швеция: "судьба Украины - это судьба Европы"

Заняв пост председателя Евросоюза, Швеция начала действовать с размахом. Она воспользовалась визитом высокопоставленной делегации из Брюсселя для торжественного открытия первого в ЕС комплекса для запуска спутников Земли. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это «важным моментом для Европы и для европейской космической индустрии».

Вдобавок днем ранее Швеция объявила об открытии крупнейшего в Европе месторождения редкоземельных элементов, которые необходимы для производства смартфонов и электромобилей.

Эти открытия будут способствовать укреплению стратегической автономии Евросоюза и его позиций в мировой экономике.

Еврокомиссары прибыли в Швецию, чтобы встретиться с её правительством и определить приоритеты ЕС на следующие шесть месяцев.

Одной из самых больших проблем станет конкурентоспособность Союза. Её грозит подорвать американский Закон о снижении инфляции. Он предлагает щедрые фискальные стимулы для европейских компаний, переводящих свои активы и инвестиции на другую сторону Атлантики. Это чревато разорением многих малых предприятий, остающихся в ЕС.

Брюссель готовится предложить в ответ своё подобное законодательство.

«Для нас важно то, чтобы в секторе чистых технологий с его инновационной мощью Европа играла по одинаковым и честным правилам с Америкой, - сказала фон дер Ляйен. - Мы хотим соревноваться не по субсидиям, а по качеству".

По этой проблеме среди стран-членов ЕС выявились разногласия. Зато Евросоюз един в осуждении российского вторжения.

Премьер-министр Швеции указал на влияние, которое оказывает на всех война в Украине:

«Мы продолжим поддерживать европейскую миссию военной помощи Украине. Никакая другая отдельная задача не может быть более важной во время председательства Швеции, чем эта. Судьба Украины — это также судьба Европы».

Встреча состоялась в самом северном городе Швеции Кируна. Его предполагается передвинуть дом за домом, чтобы расширить шахту для разработки полезных ископаемых. Это уникальное место великолепно подходит для совместной фотографии еврокомиссаров и министров страны-председателя ЕС.