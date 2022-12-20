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Новости Европы

Бельгийцам приходится экономить на рождественском столе

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 Vincenzo Genovese
Уровень инфляции в Бельгии достиг 10,63%
Уровень инфляции в Бельгии достиг 10,63%   -   Авторское право  Michael Probst/AP

Рождество всё ближе, и бельгийцы составляют меню для праздничного стола. Тем не менее в этом году сделать это непросто: уровень инфляции почти достиг 11%, и многим приходится экономить.

"Думаю, люди понимают, что идет кризис и больше контролируют свои расходы. Объем покупок уменьшается. Если раньше люди брали по 500 граммов, то теперь покупают меньше", — рассказывает продавец сухофруктов Яссим.

В ноябре 2022 года цены на продукты питания в Бельгии выросли на 14% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. А некоторые продукты, которые часто встречаются на рождественском столе, подорожали еще сильнее. Так, например, по данным StatBel, морепродукты теперь стоят на 16% больше, а мясо птицы — на 21%.

"Всё будет как обычно, как всегда на Рождество, никакой разницы. Ну разве что теперь дважды подумаешь перед тем, как покупать экологически чистые продукты. Разница в цене как будто бы не очень большая, но если сложить всё вместе — заметная. Немного тут, немного там, и когда выходишь из супермаркета и видишь чек, чувствуешь её", — говорит житель Брюсселя.

Согласно опросам, проведенным крупной сетью супермаркетов, трое из четырех бельгийцев в этом году отпразднуют Рождество, обращая больше внимания на то, какие продукты питания стоят дороже.

"Все элитные продукты подорожали. Растут цены на рыбу и мясо, свежие овощи и экзотические фрукты немного подорожали, сыр тоже стоит дороже, чем раньше", — рассказывает жительница Бельгии.

Сильнее всего цены растут на повседневные продукты питания: хлеб, муку и молоко. Но несмотря на высокие цены, бельгийцы не готовы отказаться от традиций — как, например, от торта "Рождественское полено".